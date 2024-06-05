Что посадить возле помидоров на огороде — самые лучшие растения для томатов

Дачница, которая показывает урожай помидоров на огороде. Фото: FOCUS online

Очень часто урожайность в огороде зависит не только от типа почвы, но и от того, какие растения посажены на одном участке. Например, чтобы иметь большой урожай помидоров, следует понимать, что лучше посадить рядом с этой культурой.

Об этом рассказывает садовод Tasha Medve на своей странице в Instagram.

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Что такое сопутствующая посадка на огороде

Сопутствующая посадка — это способ выращивания растений на одном участке, чтобы они помогали друг другу во время развития. Например, некоторые растения защищают другие от разных вредителей, подпитывают почву, добавляя туда необходимые полезные вещества, снижают риск возникновения сорняков и поощряют другие культуры или цветы к цветению.

Что посадить на одном участке с помидорами

Садовод Tasha Medve поделилась собственными советами, рассказав о том, что лучше посадить возле томатов, чтобы растения не мешали друг другу.

Выращенные помидоры в огороде. Фото: Pinterest

Так, самыми лучшими "соседами" для помидоров садовод называет такие растения, как:

Базилик

Кустовая фасоль

Лекарственные календулы и бораго, помогающие бороться с вредителями

Морковь

Салат

Огурцы

Лук

Петрушка

Настурции

Перец

Сельдерей

Советы садовода Tasha Medve касательно самых лучших растений для томатов. Фото: скриншот из Instagram

Почему стоит посадить эти растения возле томатов

Некоторые садоводы считают, что определенные растения способны улучшить структуру почвы и создать тень для помидоров, чтобы не допустить прямого попадания солнечных лучей. А некоторые уверены, что они могут даже улучшить привкус и рост растений.

Урожай спелых помидоров на огороде. Фото: Pinterest

При этом, невысокие растения, например, травы, считаются хорошими "друзьями" для помидоров. Дело в том, что они занимают большое пространство на огороде, покрывают почву, уничтожают сорняки и сохраняют влагу в почве.

Напомним, мы писали о том, что следует положить в лунки при посадке помидоров на огороде.

Раньше мы рассказывали о том, чем обработать семена помидоров, чтобы защитить их от фитофторы.

Также мы сообщали о том, чем следует подкармливать помидоры на огороде в июле.