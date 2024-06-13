Як правильно прополювати, проріджувати і пропушувати моркву — важливі правила догляду

Городник, який тримає моркву. Фото: Decorexpro

Кожен справжній господар або кожна господиня завжди хочуть мати щедрий урожай на своєму городі, зокрема, вирощувати найсмачнішу та велику моркву. Але щоб досягти бажаного результату, важливо правильно доглядати цю культуру.

Новини.LIVE розповідає, як прополоти, прорідити і пропушити моркву.

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Якщо ви хочете проскорити ріст і розвиток моркви на своєму городі, її варто правильно і постійно доглядати. Важливо проводити деякі процедури, які допоможуть виростити міцну та рівну моркву. Йдеться про прополювання, проріджування і пропушування.

Дівчина, яка тримає урожай моркви. Фото: Bonnie Plants

Як прополювати і проріджувати моркву

Молоді пагони моркви можуть страждати від сусідства з бур’янами, адже вони можуть негативно вплинути на урожай. Дорослі пагони також страждають від дефіциту кисню в ґрунті. Все це важливо своєчасно виправляти, тобто, прополювати і проріджувати ґрунт.

Неможливо виростити велику і гарну моркву без своєчасного проріджування, яке проводиться зазвичай тричі. Перший етап відбувається, коли сіянці заввишки досягають близько п’яти сантиметрів. В такому випадку між паростками варто залишати проміжки в три-чотири сантиметри для забезпечення вільного розвитку сіянцям.

Урожай моркви на городі. Фото: Pinterest

Вдруге відстань між паростками повинна бути збільшена до шести-восьми сантиметрів, а ось втретє варто відступати не менш, ніж 15 сантиметрів.

Як пропушувати моркву

Щоб правильно пропушити моркву, дочекайтеся дощу або полийте город, тільки після чого пропушіть ґрунт аж через три-чотири години. Але робіть це обережно, щоб не переміщувати ґрунт, і краще проводити цю процедуру дерев’яним катком з тонкими цвяхами завдовжки півтора-два сантиметри.

Якщо під рукою немає спеціального катка, краще використовувати звичайну виделку. Але частіше за все досвідчені дачники пропушують грядку легкими граблями.

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