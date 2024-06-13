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Морковь вырастет ровной и красивой — как правильно полоть, прореживать и рыхлить

13 июня 2024 16:54
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как правильно пропалывать, прореживать и рыхлить морковь — важные правила ухода
Огородник, держащий морковь. Фото: Decorexpro
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Каждый настоящий хозяин или каждая хозяйка всегда хотят иметь щедрый урожай на своем огороде, в частности, выращивать вкуснейшую и большую морковь. Но чтобы достичь желаемого результата, важно правильно ухаживать за этой культурой.

Новини.LIVE рассказывает, как прополоть, проредить и прорыхлить морковь.

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Если вы хотите ускорить рост и развитие моркови на своем огороде, за ней следует правильно и постоянно ухаживать. Важно проводить некоторые процедуры, которые помогут вырастить крепкую и ровную морковь. Речь идет о прополке, прореживании и рыхлении.

Девушка, держащая урожай моркови.
Девушка, держащая урожай моркови. Фото: Bonnie Plants

Как пропалывать и прореживать морковь

Молодые побеги моркови могут страдать от соседства с сорняками, ведь они могут негативно повлиять на урожай. Взрослые побеги также страдают от дефицита кислорода в почве. Все это важно своевременно исправлять, то есть пропалывать и прореживать почву.

Невозможно вырастить большую и красивую морковь без своевременного прореживания, которое делается обычно трижды. Первый этап происходит, когда сеянцы по высоте достигают около пяти сантиметров. В таком случае между ростками следует оставлять промежутки в три-четыре сантиметра для обеспечения свободного развития сеянцам.

Урожай моркови на огороде
Урожай моркови на огороде. Фото: Pinterest

Во второй раз расстояние между ростками должно быть увеличено до шести-восьми сантиметров, а вот в третий раз следует отступать не менее 15 сантиметров.

Как прорыхлять морковь

Чтобы правильно прорыхлить морковь, дождитесь дождя или полейте огород, только после чего прорыхлите почву через три-четыре часа. Но делайте это осторожно, чтобы не перемещать почву, и лучше проводить эту процедуру деревянным катком с тонкими гвоздями длиной в полтора-два сантиметра.

Если под рукой нет специального катка, лучше использовать обычную вилку. Но чаще всего опытные дачники прорыхляют грядку легкими граблями.

Напомним, мы писали о том, как посеять морковь, чтобы потом не нужно было ее прореживать.

Раньше мы рассказывали о том, какие хитрые методы помогут вырастить самую лучшую морковь.

Также мы сообщали о том, чем следует посеять грядки перед посадкой моркови для большого урожая.

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