Что делать на огороде и в саду на выходных 15-16 июня — список полезных работ

Женщина работает на огороде и высаживает растения. Фото: freepik.com

В разгар лета на огороде и в саду много работы: разрыхлить грядки, прополоть, внести удобрения, полить растения, собрать первый урожай. А возможно, стоит что-то досадить или посеять. Иногда трудно определиться, за что браться первым.

На помощь придет Новини.LIVE, которые подготовили для вас список полезных работ на огороде и в саду, их стоит провести в эти выходные 15 и 16 июня.

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Обязательные работы на огороде

Если на вашем огороде растет капуста

Капусту следует прополоть, если есть сорняки, разрыхлить почву, чтобы к корням попал кислород, а также окучить. Не забудьте проверить овощи на наличие вредителей, таких как белокрылка.

Также рекомендуем узнать, какой сорт капусты лучше посадить, чтобы заквасить на зиму.

Если вы посадили морковь

Морковь также следует прополоть, проредить ростки, а также разрыхлить землю. Если в вашем регионе уже жарко и нет дождей, возможно пора поливать растение.

Напомним, мы рассказывали, как правильно полоть и прореживать морковь.

Лук на огороде

Лук следует защитить от луковой мухи биопрепаратами или профессиональными средствами.

На огороде растет чеснок

Необходимо подкормить озимый и яровой чеснок минеральным удобрением, полить овощ отстоявшейся теплой водой. Также чеснок можно подкормить, чтобы собрать большие головки.

Если вы выращиваете томаты

Если в вашем регионе не было сильных дождей, то на выходных самое время полить помидоры отстоявшейся теплой водой. Следует поливать осторожно, чтобы влага не попала на листья. Также почву необходимо прополоть, разрыхлить и замульчировать.

Чтобы плоды росли крупными и сочными, кустики растения следует подкормить органикой. Обработать томаты от болезней и вредителей биопрепаратами.

Кроме этого советуем узнать, что посадить у помидоров для большого урожая.

Выращивание картофеля на огороде

При отсутствии осадков картофель необходимо правильно полить. Можно подкормить огородную культуру органическими удобрениями. Рассказываем, какие четыре удобрения способны значительно повысить урожайность картофеля, увеличить размер клубней и улучшить иммунитет растения.

Женщина ухаживает за картофелем на огороде. Фото: freepik.com

Обязательные работы в саду

Уход за яблоней вишней и черешней в саду

Ухаживая за яблоней, вишней или черешней следует прополоть и замульчировать ствол.

В июне можно подкормить удобрениями абрикосы и персики. Таким образом, можно увеличить урожай.

Как ухаживать за пионами, чтобы они цвели

За пионами необходимо ухаживать следующим образом:

удалить увядшие цветки вместе с частью цветоноса;

обработать кусты инсектицидами от насекомых;

полить цветы отстоявшейся теплой водой из расчета 1-2 ведра на взрослый куст.

Как ухаживать за розами

Цветы необходимо своевременно поливать, обрезать, следить, чтобы на них не напали вредители и обрабатывать розы от болезней и вредителей.

А еще советуем узнать, какие растения нельзя сажать у розы. А также зачем зарывать гвоздь в горшок с розой.

Клубника в саду

Прежде всего стоит знать, когда и как сажать клубнику летом 2024 года, чтобы лакомиться собственной полезной и вкусной ягодой. Кроме этого, чтобы урожай этой ягоды вас удивил ее можно подкормить, к примеру дрожжами.

Ранее мы писали, что будет, если посадить липу у дома.

Напомним, мы рассказывали, какие растения ни в коем случае нельзя сажать у картофеля, чтобы не потерять урожай.

Также советуем узнать, как пересадить растение в саду, чтобы не навредить ему.