Як часто треба поливати картоплю на городі — поради дачникам для гарного врожаю

Дачник поливає картоплю на городі. Фото: freepik.com

Картопля — один з найпопулярніших овочів в Україні, який вирощують мало не на кожному городі. Та попри це, далеко не всі дачники та городники знають правила поливу рослини, вважаючи, що з цим набагато краще впорається природа. Але ця городня культура належить до вологолюбних і вимагає до себе відповідної уваги.

Коли, як часто треба поливати картоплю і як правильно це робити, розповідаємо далі в матеріалі.

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Як часто слід поливати картоплю

Чіткої відповіді на це питання, певна річ, немає. Адже частота залежатиме від багатьох факторів, зокрема:

сорт картоплі;

тип ґрунту;

погодні умови у вашому регіоні.

Як поливати картоплю, що росте у глинистому ґрунті? Оскільки такий тип ґрунту добре зберігає вологу, то полив картоплі можна скоротити до кількох разів на місяць.

У чорноземі, який має добру водопроникність та здатність утримувати вологу, важливо поливати картоплю регулярно, але не залишати ґрунт заводненим. У піщаних ґрунтах вода швидко просочується, тому картопля може потребувати частішого та більш інтенсивного поливу — два-три рази на тиждень.

Якщо у вашому регіоні немає спекотного літа і багато дощових днів, то поливи можна замінити підгортанням. А в спекотних і посушливих регіонах поливи краще не ігнорувати.

Якщо немає дощів, то досвідчені городники рекомендують поливати картоплю приблизно раз на 10 днів. Щоб переконатися, що земля дійсно потребує зволоження, опустіть палець на 5 см під землю. Якщо ґрунт сухий, то варто полити овочі.

Полив картоплі на городі. Фото: freepik.com

Як правильно поливати картоплю

Полив за правилами дуже важливий, адже це допоможе уникнути перезволоження або навпаки пересихання ґрунту. Щоб не нашкодити майбутній картоплі та зробити полив максимально ефективним, необхідно:

поливати картоплю виключно вранці або ввечері, коли сонце вже ховається за горизонт;

брати прогріту сонцем воду, у жодному разі не холодну з криниці;

поливати картоплю у міжряддях, щоб волога рівномірно розподілилася між кущами (не допускайте потрапляння води на листя і стебла).

Також фахівці радять припинити полив за 2-3 тижні до збору врожаю.

Метод сухого поливу

Цей метод використовують городники, які мульчують картоплю. Досить просто розпушити мульчу для того, щоб коренеплід отримав належну порцію вологи.

Незалежно від типу ґрунту, використання мульчі може допомогти зберегти вологу, запобігаючи її випаровуванню.

Чи треба поливати картоплю у період бутонізації

Це дуже важлива фаза розвитку картоплі, тому в цей час культуру потрібно підтримувати. Намагайтеся поливати картоплю не рідше двох разів на тиждень. Це правило поширюється і на момент, коли культура формує бульби.

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