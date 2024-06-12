Как часто нужно поливать картофель на огороде — советы дачникам для щедрого урожая

Дачник поливает картофель в огороде. Фото: freepik.com

Картофель — один из самых популярных овощей в Украине, который выращивают почти на каждом огороде. Но, несмотря на это, далеко не все дачники и огородники знают правила полива растения, считая, что с этим гораздо лучше справится природа. Но эта огородная культура относится к влаголюбивым и требует к себе соответствующего внимания.

Когда, как часто нужно поливать картофель и как правильно это делать, рассказываем далее в материале.

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Как часто следует поливать картофель

Четкого ответа на этот вопрос, конечно, нет. Ведь частота будет зависеть от многих факторов, в частности:

сорт картофеля;

типа грунта;

погодных условий в вашем регионе.

Как поливать картофель, растущий в глинистом грунте? Поскольку такой тип почвы хорошо сохраняет влагу, то полив картофеля можно сократить до несколько раз в месяц.

В черноземе, обладающем хорошей водопроницаемостью и способностью удерживать влагу, важно поливать картофель регулярно, но не оставлять почву переувлажненной. В песчаных грунтах вода быстро пропитывается, поэтому картофель может потребовать более частого и более интенсивного полива — два-три раза в неделю.

Если в вашем регионе нет жаркого лета и много дождливых дней, то поливы можно заменить окучиванием. А в жарких и засушливых регионах поливы лучше не игнорировать.

Если нет дождей, то опытные огородники рекомендуют поливать картофель примерно раз в 10 дней. Чтобы убедиться, что земля действительно нуждается в увлажнении, опустите палец на 5 см под землю. Если почва сухая, то следует полить овощи.

Полив картофеля в огороде. Фото: freepik.com

Как правильно поливать картофель

Полив по правилам очень важен, это поможет избежать переувлажнения или наоборот пересыхания почвы. Чтобы не навредить будущему картофелю и сделать полив максимально эффективным, необходимо:

поливать картофель исключительно утром или вечером, когда солнце уже прячется за горизонт;

брать прогретую солнцем воду, ни в коем случае не холодную из колодца;

поливать картофель в междурядьях, чтобы влага равномерно распределилась между кустами (не допускайте попадания воды на листья и стебли).

Также специалисты советуют прекратить полив за 2-3 недели до сбора урожая.

Метод сухого полива

Этот метод используют огородники, мульчирующие картофель. Достаточно просто разрыхлить мульчу для того, чтобы корнеплод получил должную порцию влаги.

Независимо от типа почвы, использование мульчи может помочь сохранить влагу, предотвращая ее испарение.

Нужно ли поливать картофель в период бутонизации

Это очень важная фаза развития картофеля, потому в это время культуру нужно поддерживать. Старайтесь поливать картофель не реже двух раз в неделю. Это правило распространяется и на момент, когда культура формирует клубни.

Ранее мы рассказывали, можно ли поливать огород мыльной водой.

Напомним, мы писали, какие четыре удобрения способны значительно повысить урожайность картофеля, увеличить размер клубней и улучшить иммунитет растения.

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