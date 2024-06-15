Народная примета, увеличивающая урожай вдвое — что нужно сделать с растениями

Урожай в саду и на огороде можно увеличить вдвое — реально работающая примета
В Украине многие садоводы и огородники руководствуются старыми народными приметами, чтобы, например, выбрать лучший день для посадки или обеспечить себя щедрым урожаем с помощью какого-то особого ритуала или правила. Большинство из этих примет обычные суеверия или дань традициям. Однако есть одна, которая реально работает и даже подтверждена современной наукой.
Что это за примета и что нужно сделать с растениями, чтобы увеличить свой урожай в саду и огороде вдвое, читайте в нашем материале Новини.LIVE.
Примета для увеличения урожая
Так, наши предки, жившие в полной гармонии с природой, искренне верили, во время посадки растения или ухода с ним необходимо разговаривать. К примеру, говорить, что заботитесь о нем и хотите, чтобы оно росло здоровым и красивым. Можно даже петь приятные песни или рассказывать что-то хорошее. И, конечно, все работы с растениями нужно проводить в хорошем настроении.
Звучит как чушь? А вот нет! Метод действительно работает и подтвержден наукой.
Что говорит наука
Несколько основательных исследований ученых доказывают, что растения могут воспринимать звуковые вибрации и волны и откликаться на соответствующие для них частоты.
Есть исследование, продемонстрировавшее, что растения, которым включали классическую музыку, развивались быстрее тех, что росли в обычных условиях.
А исследователи из Университета Индианы в своем научном труде заявили, что обнаружили у растений чувствительные механорецепторы, которые могут распознавать колебания воздуха, вызванные звуком. Эти механорецепторы расположены на листьях, стеблях и корнях растений. Когда растение слышит звук, механорецепторы активируются и передают сигнал клеткам растения. Этот сигнал может привести к изменению метаболизма растения, а также к изменению его поведения.
К примеру, растения могут слышать звук дождя и реагировать на него, закрыв свои листья. Они могут слышать звук животных и производить химические вещества, которые делают их менее привлекательными для хищников.
Еще одно исследование ученых из Тель-Авивского университета показало, что растения умеют общаться между собой, а также кричать от боли ультразвуком, который человеческое ухо не способно уловить, а вот большинство животных могут это делать.
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