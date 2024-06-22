Як дізнатися, що винограду не вистачає вологи — коли поливати рослину в саду

Коли варто поливати виноград і як визначити, що йому не вистачає вологи
Виноград — це рослина, яка здатна витримати посуху, але через дефіцит вологи в неї знижується врожайність, а ягоди засихають цілими гронами. Щоб уникнути цих проблем, варто знати, коли треба поливати цю рослину і як визначити, що винограду не вистачає води.
Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.
Ознаки дефіциту вологи у винограда
Якщо ви помітили, що на кущах винограду висохлі краї, а листя покриваються плямами, — це певна ознака дефіциту води у рослини. Також дефіцит вологи можна побачити за пагонами, які вегетують, — якщо вони засихають, це вказує саме на цю проблему.
Крім того, явною ознакою нестачі вологи є відмерлі молоді корінці у верхніх шарах ґрунту, які вважаються найбільш родючими, і зів’ялі та зморщені ягоди.
Період, коли потрібно поливати виноград
Досвідчені садівники наголошують, що об’єм і частота поливів залежать від того, скільки та як часто опади надворі, а також від того, який у вас тип ґрунту. Однак, якщо вологи в ґрунті не вистачає постійно, а опади випадають нерегулярно, виноградники варто поливати до десяти разів на сезон.
Робити це потрібно з інтервалом у два-три тижні, але, знову ж таки, це залежить від кількості опадів на вулиці. Причому, проводити потрібно:
- Перший полив — після сухої підв’язки пагонів
- Другий полив — коли довжина пагонів досягне 20-30 сантиметрів
- Третій полив — перед початком періоду цвітіння
- Четвертий полив — після періоду цвітіння
- П’ятий полив — коли ягоди стануть м’якими
- Шостий полив — через десять або 15 днів після попереднього поливу
- Сьомий полив — після збору врожаю
- Восьмий полив — ближче до зимового періоду
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