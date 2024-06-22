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Коли варто поливати виноград і як визначити, що йому не вистачає вологи

22 червня 2024 00:03
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як дізнатися, що винограду не вистачає вологи — коли поливати рослину в саду
Людина, яка поливає виноград у саду. Фото: tomathouse.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Виноград — це рослина, яка здатна витримати посуху, але через дефіцит вологи в неї знижується врожайність, а ягоди засихають цілими гронами. Щоб уникнути цих проблем, варто знати, коли треба поливати цю рослину і як визначити, що винограду не вистачає води.

Новини.LIVE ділиться порадами для садівників.

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Ознаки дефіциту вологи у винограда

Якщо ви помітили, що на кущах винограду висохлі краї, а листя покриваються плямами, — це певна ознака дефіциту води у рослини. Також дефіцит вологи можна побачити за пагонами, які вегетують, — якщо вони засихають, це вказує саме на цю проблему. 

Крім того, явною ознакою нестачі вологи є відмерлі молоді корінці у верхніх шарах ґрунту, які вважаються найбільш родючими, і зів’ялі та зморщені ягоди. 

Признак нехватки влаги винограда
Ознака нестачі вологи у винограда. Фото: Alamy

Період, коли потрібно поливати виноград

Досвідчені садівники наголошують, що об’єм і частота поливів залежать від того, скільки та як часто опади надворі, а також від того, який у вас тип ґрунту. Однак, якщо вологи в ґрунті не вистачає постійно, а опади випадають нерегулярно, виноградники варто поливати до десяти разів на сезон.

Процесс полива винограда в саду
Процес поливу винограду в саду. Фото: Techinfus.com

Робити це потрібно з інтервалом у два-три тижні, але, знову ж таки, це залежить від кількості опадів на вулиці. Причому, проводити потрібно:

  • Перший полив — після сухої підв’язки пагонів
  • Другий полив — коли довжина пагонів досягне 20-30 сантиметрів
  • Третій полив — перед початком періоду цвітіння
  • Четвертий полив — після періоду цвітіння
  • П’ятий полив — коли ягоди стануть м’якими
  • Шостий полив — через десять або 15 днів після попереднього поливу
  • Сьомий полив — після збору врожаю 
  • Восьмий полив — ближче до зимового періоду

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини в жодному разі не можна висаджувати біля винограду. 

Раніше ми розповідали про те, як можна ефективно захистити виноград від птахів підручними засобами. 

Також ми повідомляли про те, як обрізати і чим обприскувати виноград для рясного врожаю.

рослини
сад
виноград
полив

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