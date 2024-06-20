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Чим слід підживити виноград у червні — дієві добрива для рясного урожаю

20 червня 2024 19:24
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Чим підживити виноград у червні, щоб мати рясний урожай — дієві поради для дачників
Людина, яка тримає виноград у руці. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Якщо ви хочете виростити найсмачніший виноград, від якого будуть всі в захваті, вам варто його правильно доглядати, зокрема, додавати відповідні добрива. Справжнім дачникам необхідно розуміти, чим підживлювати цю культуру на городі в червні для щедрого урожаю.

Новини.LIVE ділиться порадами для городників.

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Саме червень вважається ідеальним місяцем для цвітіння винограду, тому саме йому потрібно приділити якомога більше уваги. Щоб уникнути труднощів з плодоношенням, додавайте до винограду добрива із вмістом поживних компонентів і корисних мікроелементів.

Якщо ви скористаєтеся потрібними добривами в червні, то ви маєте великі шанси на щедрий урожай винограду. А ось в іншому випадку готуйтеся, що урожайність цієї культури буде сильно знижена, а плоди вийдуть поганими і неякісними.

Виноград в саду
Виноград в саду. Фото: Pinterest

Чим "годувати" виноград у червні

У перший місяць літа підживіть цю культуру на городі добривами, які мають у своєму складі калій, фосфор і азот. Та досвідчені дачники рекомендують поєднувати декілька добрив в одне, щоб підживлення було максимально ефективним.

Щоб забезпечити виноград калієм і азотом, підживіть його аміачною селітрою. Джерелом азоту також вважається сечовина, якої потрібно взяти 15 грамів на одне відро води. А ось фосфор можна отримати із суперфосфату, якого треба 40 грамів на один квадратний метр.

Також досвідчені городники рекомендують підживити виноград добривами, до складу яких входить цинк і бор. Ці речовини також можуть допомогти отримати великий урожай смачного і солодкого винограду.

Процесс подкормки винограда в саду
Процес підживлення винограду в саду. Фото: скриншот з YouTube

Коли варто підживлювати виноград

Досвідчені дачники рекомендують провести перше підживлення винограду ще до того, як він почне цвісти. А вже після цього періоду варто провести процедуру підживлення ще раз, але вже прибрати добрива із вмістом азоту.

Нагадаємо, ми писали про те, чим в жодному випадку не можна підживлювати малину на городі. 

Раніше ми розповідали про те, чим варто підживлювати солодкий перець на городі для великого урожаю. 

Також ми повідомляли про те, чим потрібно підгодовувати ярий і озимий часник на городі. 

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сад
виноград

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