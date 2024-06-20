Чим підживити виноград у червні, щоб мати рясний урожай — дієві поради для дачників

Людина, яка тримає виноград у руці. Фото: Freepik

Якщо ви хочете виростити найсмачніший виноград, від якого будуть всі в захваті, вам варто його правильно доглядати, зокрема, додавати відповідні добрива. Справжнім дачникам необхідно розуміти, чим підживлювати цю культуру на городі в червні для щедрого урожаю.

Новини.LIVE ділиться порадами для городників.

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Саме червень вважається ідеальним місяцем для цвітіння винограду, тому саме йому потрібно приділити якомога більше уваги. Щоб уникнути труднощів з плодоношенням, додавайте до винограду добрива із вмістом поживних компонентів і корисних мікроелементів.

Якщо ви скористаєтеся потрібними добривами в червні, то ви маєте великі шанси на щедрий урожай винограду. А ось в іншому випадку готуйтеся, що урожайність цієї культури буде сильно знижена, а плоди вийдуть поганими і неякісними.

Виноград в саду. Фото: Pinterest

Чим "годувати" виноград у червні

У перший місяць літа підживіть цю культуру на городі добривами, які мають у своєму складі калій, фосфор і азот. Та досвідчені дачники рекомендують поєднувати декілька добрив в одне, щоб підживлення було максимально ефективним.

Щоб забезпечити виноград калієм і азотом, підживіть його аміачною селітрою. Джерелом азоту також вважається сечовина, якої потрібно взяти 15 грамів на одне відро води. А ось фосфор можна отримати із суперфосфату, якого треба 40 грамів на один квадратний метр.

Також досвідчені городники рекомендують підживити виноград добривами, до складу яких входить цинк і бор. Ці речовини також можуть допомогти отримати великий урожай смачного і солодкого винограду.

Процес підживлення винограду в саду. Фото: скриншот з YouTube

Коли варто підживлювати виноград

Досвідчені дачники рекомендують провести перше підживлення винограду ще до того, як він почне цвісти. А вже після цього періоду варто провести процедуру підживлення ще раз, але вже прибрати добрива із вмістом азоту.

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