Чим підживити солодкий перець на городі для щедрого врожаю — найкращі добрива

Людина, яка поливає солодкий перець на городі. Фото: Decorexpro

Солодкий перець — це непримхлива культура, яку можна з легкістю виростити на своєму городі, але необхідно враховувати декілька нюансів. Зокрема, варто розуміти, чим правильно підживлювати цю рослину влітку, якщо на ній вже є плоди.

Про це розповідають на каналі "Наша дача!" в YouTube.

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Справжні господарі дуже ретельно доглядають свій город у прагненні мати щедрий урожай, яким потім можна поласувати. Те ж саме стосується і солодкого перцю, який зазвичай додають до якихось страв, салатів або вживають у свіжому вигляді.

Та щоб мати соковитий і солодкий перець, необхідно правильно його підживлювати.

Стиглий червоний перець на городі. Фото: Pinterest

Для чого підгодовувати солодкий перець влітку

Дуже часто дачники зустрічають той факт, що на маленьких кущах перцю вже є велика кількість плодів, але сам кущ погано розвинений, і рослина скидає нову зав’язь. Щоб позбутися цієї проблеми, варто в обов’язковому порядку допомогти культурі.

Коли на рослині з’явиться маса з листів і стеблів, буде зав’язуватися нове цвітіння, тому на кущах з’явиться більше плодів. Досвідчені городники рекомендують підгодовувати культуру, щоб мати великий і щедрий урожай.

Дачник, який поливає перець на городі. Фото: Decorexpro

Чим варто підживлювати солодкий перець

Якщо ви хочете, щоб на культурі з’являлося більше листя і стеблів, потрібно її підживити. Досвідчені дачники радять вносити добрива, які мають у своєму складі багато азоту. Та ідеальним варіантом буде добриво, яке містить 15 грамів азоту, сім грамів фосфору і такий самий об’єм калію.

Коли слід підживлювати перець

Експерти радять підгодовувати рослину на городі відповідно до інструкції декілька разів кожні десять днів. Це потрібно робити до тих пір, коли ви побачите, що на рослині з’являється більше листків, а зав’язі перестають скидатися.

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