Що посадити біля горіха, щоб захистити врожай від шкідників — список рослин

Дівчина доглядає за садом. Фото: freepik.com

Волоський горіх — одне з найпопулярніших дерев в Україні. Його можна побачити практично на кожному подвір'ї. І це не дивно, адже кожен сезон ця рослина радує врожаєм смачних горішків. А дорослі дерева ще й створюють прохолодний затінок. Проте як сусід для інших культур горіх не завжди підходить і мало хто здатен ділити з ним одну ділянку.

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Які нюанси слід враховувати при посадці рослин поруч із волоським горіхом

Досвідчені садівники знають, що волоський горіх виділяє особливу речовину, яка має назву "югнол". Вона в дечому схожа на гербіциди — препарати, що використовуються для боротьби з небажаною рослинністю. Тому більшість рослин поруч із горіхом, якщо і ростуть, то кволими та маленькими. Проте є й ті, хто не проти такого сусідства.

Тим паче, що горіх також виділяє природні фунгіциди, які відлякують шкідників. Таким чином він захищає кущі, чагарники та деякі культури від комах та різноманітних захворювань.

Коли ви збираєтеся висаджувати поруч із цим деревом ту чи іншу рослину, враховуйте такі нюанси:

кількість сонячного світла, яка потрібна культурі;

чи переносить рослина посуху;

чи є рослина вимогливою до складу ґрунту;

посадку краще здійснювати зі східної або південної сторони, якщо рослина потребує певної кількості світла;

область під горіхом потребує регулярного розпушування землі та видалення бурʼянів;

найкраще замульчувати ґрунт біля горіха, тоді зникне потреба як в регулярному очищенні грядок, так і в частому поливі.

Таким чином, садити під горіхом краще невибагливі квіти, кущі та чагарники, які не потребують багато світла або особливого ґрунту.

Плоди волоського горіха. Фото: google.com

Які рослини можна садити поруч із волоським горіхом

Квіти, які добре ростуть біля горіха:

конвалія;

крокуси;

нарциси;

тюльпани.

Під горіхом сміливо можна висаджувати такі декоративні чагарники:

Трави, що не проти сусідства із волоським горіхом:

Під горіхом ви сміливо можете посадити різноманітні ягідні кущі, зокрема:

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