Что посадить у ореха, чтобы защитить урожай от вредителей — список растений

Девушка ухаживает за садом. Фото: freepik.com

Грецкий орех — одно из самых популярных деревьев в Украине. Его можно увидеть практически на каждом дворе. И это неудивительно, ведь каждый сезон это растение радует урожаем вкусных орешков. А взрослые деревья еще и создают прохладную тень. Однако как сосед для других культур, орех не всегда подходит и мало кто способен делить с ним один участок.

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Какие нюансы следует учитывать при посадке растений рядом с грецким орехом

Опытные садоводы знают, что грецкий орех выделяет особое вещество, которое называется "югнол". Оно в чем-то похоже на гербициды — препараты, используемые для борьбы с нежелательной растительностью. Поэтому большинство растений рядом с орехом, если и растут, то хрупкими и маленькими. Однако есть и те, кто не против такого соседства.

Тем более что орех также выделяет природные фунгициды, которые отпугивают вредителей. Таким образом, он защищает кусты, кустарники и некоторые культуры от насекомых и различных заболеваний.

Когда вы собираетесь высаживать рядом с этим деревом то или иное растение, учитывайте следующие нюансы:

количество солнечного света, необходимое культуре;

переносит ли растение засуху;

является ли растение требовательным к составу почвы;

посадку лучше осуществлять с восточной или южной стороны, если растение нуждается в определенном количестве света;

область под орехом требует регулярного разрыхления земли и удаления сорняков;

лучше замульчировать почву около ореха, тогда исчезнет потребность как в регулярной очистке грядок, так и в частом поливе.

Таким образом, сажать под орехом лучше неприхотливые цветы, кусты и кустарники, не требующие много света или особой почвы.

Плоды грецкого ореха. Фото: google.com

Какие растения можно сажать рядом с грецким орехом

Цветы, которые хорошо растут возле ореха:

ландыш;

крокусы;

нарциссы;

тюльпаны.

Под орехом смело можно высаживать такие декоративные кустарники:

Травы, которые не против соседства с грецким орехом:

Под орехом вы смело можете посадить разнообразные ягодные кусты, в частности:

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