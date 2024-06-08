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Чим варто підживлювати цибулю на городі народними засобами

8 червня 2024 03:15
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Чим підживлювати цибулю на городі для гарного врожаю — народні методи
Дачник, який тримає велику цибулю в руках. Фото: Pinterest
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Цибуля, як й інші культури на городі, потребує ретельного догляду, особливо, підживлення. Щоб виростити великий та не гнилий овоч, варто розуміти, які добрива слід додавати до цієї рослини, не використовуючи хімічні засоби.

Новини.LIVE розповідає про народні методи підживлення цибулі.

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Які народні добрива слід додавати до цибулі

Ця культура на городі любить, коли вона отримує правильні добрива, хоча її не потрібно занадто часто підживлювати. Щоб цибуля правильно росла і розвивалася, до неї потрібно додавати азот. Тому цибулю варто підживлювати такими добривами, як:

  • Калійна сіль 
  • Нітрофоска
  • Попіл
  • Аміачна селітра
  • Курячий послід
Человек, подпитывающий лук на огороде
Людина, яка підживлює цибулю на городі. Фото: скриншот з YouTube

Як правильно підживлювати цибулю 

Калійна сіль підживлює кореневу систему цибулі, просто розчиніть одну чайну ложку на одне відро води. Нітрофоску можна лити під корінь у співвідношенні дві столові ложки на одне відро води або розсипати у порошковому вигляді на грядці. 

Попіл можна розсипати по землі в пропорції 500 грамів на один квадратний метр, а можна зробити з нього розчин у кількості 300 грамів на десять літрів окропу, залишивши на три дні настоюватися. Аміачну селітру ллють на кореневу систему в співвідношенні дві столові ложки на одне відро води.

Що стосується курячого посліду, то спочатку його потрібно розвести у воді в пропорції один до 20, а потім 500 грамів залити одним відром води і поливати грядки, де у вас росте цибуля.

Дачник, поливающий лук
Дачник, який поливає цибулю. Фото: Decorexpro

Чим підживити цибулю, щоб отримати зелене пір’я

Якщо ви маєте на меті виростити велике зелене пір’я цієї культури, тоді скористайтеся свіжими або сухими дріжджами. Щоб приготувати суміш, візьміть:

  • Свіжі дріжджі — один кілограм або сухі — десять грамів
  • Цукор — дві столові ложки
  • Теплу воду — одне відро

Нагадаємо, ми писали про те, коли садити цибулю на городі за місячним календарем. 

Раніше ми розповідали про те, які рослини в жодному разі не можна садити біля цибулі. 

Також ми повідомляли про те, чим варто обробляти насіння цибулі перед посадкою. 

цибуля
підживлення
город
добрива

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