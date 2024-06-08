Чем подкармливать лук на огороде для хорошего урожая — народные методы

Дачник, держащий большой лук в руках. Фото: Pinterest

Лук, как и другие культуры на огороде, требует тщательного ухода, особенно, подкормки. Чтобы вырастить крупный и не гнилый овощ, следует понимать, какие удобрения стоит добавлять к этому растению, не используя химические средства.

Новини.LIVE рассказывает о народных методах подкормки лука.

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Эта культура в огороде любит, когда она получает правильные удобрения, хотя ее не нужно слишком часто подкармливать. Чтобы лук правильно рос и развивался, к нему нужно добавлять азот. Поэтому лук следует подкармливать такими удобрениями, как:

Калийная соль

Нитрофоска

Пепел

Аммиачная селитра

Куриный помет

Человек, который подкармливает лук на огороде. Фото: скриншот с YouTube

Как правильно подкармливать лук

Калийная соль подпитывает корневую систему лука, просто растворите одну чайную ложку на одно ведро воды. Нитрофоску можно лить под корень в соотношении две столовых ложки на одно ведро воды или рассыпать в порошковом виде на грядке.

Золу можно рассыпать по земле в пропорции 500 грамм на один квадратный метр, а можно сделать из нее раствор в количестве 300 грамм на десять литров кипятка, оставив на три дня настаиваться. Аммиачную селитру льют на корневую систему в соотношении две столовые ложки на одно ведро воды.

Что касается куриного помета, то сначала его нужно развести в воде в пропорции один к 20, а затем 500 грамм залить одним ведром воды и поливать грядки, где у вас растет лук.

Дачник, поливающий лук. Фото: Decorexpro

Чем подкормить лук, чтобы получить зеленые перья

Если вы стремитесь вырастить крупные зеленые перья этой культуры, тогда воспользуйтесь свежими или сухими дрожжами. Чтобы приготовить смесь, возьмите:

Свежие дрожжи — один килограмм или сухие — десять грамм

Сахар — две столовые ложки

Теплую воду — одно ведро

Напомним, мы писали о том, когда сажать лук на огороде по лунному календарю.

Раньше мы рассказывали о том, какие растения ни в коем случае нельзя сажать возле лука.

Также мы сообщали о том, чем следует обрабатывать семена лука перед посадкой.