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Чем "накормить" сладкий перец на огороде, чтобы он отблагодарил множеством плодов

19 июня 2024 00:03
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Чем подкормить сладкий перец на огороде для щедрого урожая — самые лучшие удобрения
Человек, поливающий сладкий перец на огороде. Фото: Decorexpro
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Сладкий перец — это неприхотливая культура, которую можно с легкостью вырастить на своем огороде, но необходимо учитывать несколько нюансов. В частности, следует понимать, чем правильно подкармливать это растение летом, если на нем уже есть плоды.

Об этом рассказывают на канале "Наша дача!" в YouTube.

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Настоящие хозяева очень тщательно ухаживают за своим огородом в стремлении иметь щедрый урожай, которым потом можно полакомиться. То же самое касается и сладкого перца, который обычно добавляют к каким-то блюдам, салатам или употребляют в свежем виде.

Но чтобы иметь сочный и сладкий перец, необходимо правильно его подкармливать.

Спелый красный перец на огороде.
Спелый красный перец на огороде. Фото: Pinterest

Для чего подкармливать сладкий перец летом

Очень часто дачники встречают тот факт, что на маленьких кустах перца уже есть большое количество плодов, но сам куст плохо развит, и растение сбрасывает новую завязь. Чтобы избавиться от этой проблемы, следует в обязательном порядке помочь культуре.

Когда на растении появится масса листьев и стеблей, будет завязываться новое цветение, поэтому на кустах появится больше плодов. Опытные огородники рекомендуют подкармливать культуру, чтобы иметь большой и щедрый урожай.

Дачник, поливающий перец на огороде
Дачник, поливающий перец на огороде. Фото: Decorexpro

Чем следует подкармливать сладкий перец

Если вы хотите, чтобы на культуре появлялось больше листьев и стеблей, нужно ее подкормить. Опытные дачники советуют вносить удобрения, имеющие в своем составе много азота. И идеальным вариантом будет удобрение, содержащее 15 грамм азота, семь грамм фосфора и такой же объем калия.

Когда следует подкармливать перец

Эксперты советуют подкармливать растение на огороде в соответствии с инструкцией несколько раз каждые десять дней. Это нужно делать до тех пор, когда вы увидите, что на растении появляется больше листьев, а завязи перестают сбрасываться.

Напомним, мы писали о том, какие растения рядом с горохом помогут отпугнуть вредителей от культуры.

Раньше мы рассказывали о том, чем следует подкормить чеснок на огороде для большого урожая.

Также мы сообщали о том, какими народными средствами можно подкормить лук на огороде.

советы
сладкий перец
урожай
огород

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