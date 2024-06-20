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Чем стоит подкормить виноград в июне — действенные удобрения для обильного урожая

20 июня 2024 19:24
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Чем подкормить виноград в июне, чтобы иметь обильный урожай — действенные советы для дачников
Человек, держащий виноград в руке. Фото: Freepik
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Если вы хотите вырастить самый вкусный виноград, от которого будут все в восторге, вам следует за ним правильно ухаживать, в частности, добавлять соответствующие удобрения. Настоящим дачникам необходимо понимать, чем подкармливать эту культуру на огороде в июне для обильного урожая.

Новини.LIVE делится советами для огородников.

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Именно июнь считается идеальным месяцем для цветения винограда, поэтому именно ему нужно уделить как можно больше внимания. Чтобы избежать трудностей с плодоношением, добавляйте в виноград удобрения с содержанием питательных компонентов и полезных микроэлементов.

Если вы воспользуетесь нужными удобрениями в июне, то у вас большие шансы на щедрый урожай винограда. А вот в противном случае готовьтесь, что урожайность этой культуры будет сильно снижена, а плоды получатся плохими и некачественными.

Виноград в саду
Виноград в саду. Фото: Pinterest

Чем "кормить" виноград в июне

В первый месяц лета подпитайте эту культуру на огороде удобрениями, которые содержат калий, фосфор и азот. Но опытные дачники рекомендуют соединить несколько удобрений в одно, чтобы подкормка была максимально эффективной.

Чтобы обеспечить виноград калием и азотом, подпитайте его аммиачной селитрой. Источником азота также считается мочевина, которую нужно взять 15 грамм на одно ведро воды. А вот фосфор можно получить из суперфосфата, которого нужно 40 грамм на один квадратный метр.

Также опытные огородники рекомендуют подкормить виноград удобрениями, в состав которых входит цинк и бор. Эти вещества также могут помочь получить большой урожай вкусного и сладкого винограда.

Процесс подкормки винограда в саду.
Процесс подкормки винограда в саду. Фото: скриншот с YouTube

Когда следует подкармливать виноград

Опытные дачники рекомендуют провести первую подкормку винограда еще до того, как он начнет цвести. А уже после этого периода следует провести процедуру подкормки еще раз, но уже убрать удобрения с содержанием азота.

Напомним, мы писали о том, чем ни в коем случае нельзя подкармливать малину на огороде.

Раньше мы рассказывали о том, чем следует подкармливать сладкий перец на огороде для большого урожая.

Также мы сообщали о том, чем нужно подкармливать ярый и озимый чеснок на огороде.

советы
огород
сад
виноград

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