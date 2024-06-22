Как узнать, что винограду не хватает влаги — когда поливать растение в саду

Человек, поливающий виноград в саду. Фото: tomathouse.com

Виноград — это растение, которое способно выдержать засуху, но из-за дефицита влаги у него снижается урожайность, а ягоды засыхают целыми гроздьями. Чтобы избежать этих проблем, следует знать, когда нужно поливать это растение и как определить, что винограду не хватает воды.

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Признаки дефицита влаги у винограда

Если вы заметили, что на кустах винограда высохшие края, а листья покрываются пятнами, — это определенный признак дефицита воды у растения. Также дефицит влаги можно увидеть по побегам, которые вегетируют, — если они засыхают, это указывает именно на эту проблему.

Кроме того, явным признаком недостатка влаги являются отмершие молодые корешки в верхних слоях почвы, которые считаются наиболее плодородными, и увядшие и сморщенные ягоды.

Признак нехватки влаги у винограда. Фото: Alamy

Период, когда нужно поливать виноград

Опытные садоводы отмечают, что объем и частота поливов зависят от того, сколько и как часто осадки на улице, а также от того, какой у вас тип почвы. Однако, если влаги в почве не хватает постоянно, а осадки выпадают нерегулярно, виноградники следует поливать до десяти раз в сезон.

Процесс полива винограда в саду. Фото: Techinfus.com

Делать это нужно с интервалом в две-три недели, но опять же это зависит от количества осадков на улице. Причем, проводить нужно:

Первый полив — после сухой подвязки побегов

Второй полив — когда длина побегов достигнет 20-30 сантиметров

Третий полив — перед началом периода цветения

Четвертый полив — после периода цветения

Пятый полив — когда ягоды станут мягкими

Шестой полив — через десять или 15 дней после предыдущего полива

Седьмой полив — после сбора урожая

Восьмой полив — ближе к зимнему периоду

Напомним, мы писали о том, какие растения ни в коем случае нельзя высаживать возле винограда.

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