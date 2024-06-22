Как узнать, что винограду не хватает влаги — когда поливать растение в саду

Когда стоит поливать виноград и как определить, что ему не хватает влаги
Виноград — это растение, которое способно выдержать засуху, но из-за дефицита влаги у него снижается урожайность, а ягоды засыхают целыми гроздьями. Чтобы избежать этих проблем, следует знать, когда нужно поливать это растение и как определить, что винограду не хватает воды.
Новини.LIVE делится советами для садоводов.
Признаки дефицита влаги у винограда
Если вы заметили, что на кустах винограда высохшие края, а листья покрываются пятнами, — это определенный признак дефицита воды у растения. Также дефицит влаги можно увидеть по побегам, которые вегетируют, — если они засыхают, это указывает именно на эту проблему.
Кроме того, явным признаком недостатка влаги являются отмершие молодые корешки в верхних слоях почвы, которые считаются наиболее плодородными, и увядшие и сморщенные ягоды.
Период, когда нужно поливать виноград
Опытные садоводы отмечают, что объем и частота поливов зависят от того, сколько и как часто осадки на улице, а также от того, какой у вас тип почвы. Однако, если влаги в почве не хватает постоянно, а осадки выпадают нерегулярно, виноградники следует поливать до десяти раз в сезон.
Делать это нужно с интервалом в две-три недели, но опять же это зависит от количества осадков на улице. Причем, проводить нужно:
- Первый полив — после сухой подвязки побегов
- Второй полив — когда длина побегов достигнет 20-30 сантиметров
- Третий полив — перед началом периода цветения
- Четвертый полив — после периода цветения
- Пятый полив — когда ягоды станут мягкими
- Шестой полив — через десять или 15 дней после предыдущего полива
- Седьмой полив — после сбора урожая
- Восьмой полив — ближе к зимнему периоду
Напомним, мы писали о том, какие растения ни в коем случае нельзя высаживать возле винограда.
Раньше мы рассказывали о том, как можно эффективно защитить виноград от птиц подручными средствами.
Также мы сообщали о том, как обрезать и чем опрыскивать виноград для обильного урожая.
Читайте Новини.LIVE!