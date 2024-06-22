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Когда стоит поливать виноград и как определить, что ему не хватает влаги

22 июня 2024 00:03
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как узнать, что винограду не хватает влаги — когда поливать растение в саду
Человек, поливающий виноград в саду. Фото: tomathouse.com
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Виноград — это растение, которое способно выдержать засуху, но из-за дефицита влаги у него снижается урожайность, а ягоды засыхают целыми гроздьями. Чтобы избежать этих проблем, следует знать, когда нужно поливать это растение и как определить, что винограду не хватает воды.

Новини.LIVE делится советами для садоводов.

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Признаки дефицита влаги у винограда

Если вы заметили, что на кустах винограда высохшие края, а листья покрываются пятнами, — это определенный признак дефицита воды у растения. Также дефицит влаги можно увидеть по побегам, которые вегетируют, — если они засыхают, это указывает именно на эту проблему.

Кроме того, явным признаком недостатка влаги являются отмершие молодые корешки в верхних слоях почвы, которые считаются наиболее плодородными, и увядшие и сморщенные ягоды.

Признак нехватки влаги винограда
Признак нехватки влаги у винограда. Фото: Alamy

Период, когда нужно поливать виноград

Опытные садоводы отмечают, что объем и частота поливов зависят от того, сколько и как часто осадки на улице, а также от того, какой у вас тип почвы. Однако, если влаги в почве не хватает постоянно, а осадки выпадают нерегулярно, виноградники следует поливать до десяти раз в сезон.

Процесс полива винограда в саду.
Процесс полива винограда в саду. Фото: Techinfus.com

Делать это нужно с интервалом в две-три недели, но опять же это зависит от количества осадков на улице. Причем, проводить нужно:

  • Первый полив — после сухой подвязки побегов
  • Второй полив — когда длина побегов достигнет 20-30 сантиметров
  • Третий полив — перед началом периода цветения
  • Четвертый полив — после периода цветения
  • Пятый полив — когда ягоды станут мягкими
  • Шестой полив — через десять или 15 дней после предыдущего полива
  • Седьмой полив — после сбора урожая
  • Восьмой полив — ближе к зимнему периоду

Напомним, мы писали о том, какие растения ни в коем случае нельзя высаживать возле винограда.

Раньше мы рассказывали о том, как можно эффективно защитить виноград от птиц подручными средствами.

Также мы сообщали о том, как обрезать и чем опрыскивать виноград для обильного урожая.

растения
сад
виноград
полив

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