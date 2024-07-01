Чем подкормить огурцы в июле — три рецепта удобрений для небывалого урожая

Большой урожай огурцов на даче. Фото: freepik.com

Огурцы — один из самых популярных летних овощей в Украине, который приносит сочность и свежесть любым блюдам и напиткам. Именно июль можно считать началом сезона для этих зеленых чудес, когда они активно растут и формируют плоды. А чтобы обеспечить себя богатым, сладким и хрустящим урожаем, важно своевременно и правильно подкармливать огурцы.

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Чем подкормить огурцы в июле — народные методы проверены годами

Как подчеркивают профессионалы, правильно подобранные удобрения помогут растениям сохранить силу и здоровье, что необходимо для качественного плодоношения. Лучшим выбором будут органические удобрения, они ведь не вредят ни почве, ни растениям, а еще безопасны для людей.

Три рецепта удобрений для огурцов:

1. Раствор с древесной золой

На 10 л воды нужно 600 г сухой древесной золы. Золу следует полностью растворить в воде. Настаивать смесь нужно 24 часа. Готовым раствором каждое растение поливают под корень.

Такая простая смесь, не требующая никаких дополнительных затрат, обогатит овощи калием, кальцием и другими питательными веществами, необходимыми для формирования и развития плодов.

Девушка питает огурцы на огороде. Фото: istockphoto.com

2. Дрожжевая смесь

В 10 л воды следует растворить 100 г живых дрожжей (сухие не подходят). Смесь тщательно перемешивают и оставляют в теплом месте на 72 часа. Перед тем, как поливать огурцы, раствор необходимо развести в соотношении 1 к 5 с чистой водой.

Дрожжи обогатят почву аминокислотами, кальцием, магнием, калием, марганцем, железом и другими полезными для растения элементами.

3. Удобрение из яичной скорлупы

Высушенную яичную скорлупу (лучше сушить на солнце) следует измельчить. Она может быть как мука или как средний помол кофе. Далее такую смесь следует аккуратно закопать под каждый кустик, не затрагивая корни огурца.

Яичная скорлупа — отличный источник кальция для растений. Такая подкормка особенно полезна будет после полива дрожжами.

Огурцы на огороде. Фото: depositphotos.com

Какими препаратами подкармливать огурцы во время плодоношения

Самым надежным способом подкормить огурцы остаются промышленные удобрения. Опытные огородники подкармливают растение дважды:

в начале плодоношения для увеличения урожая;

на исходе плодоношения, чтобы растение как можно дольше давало плоды.

В этот период подкормить огурцы можно:

1 ст. л. нитрофоски на 10 л воды;

2 л компоста на 10 л воды;

50 г суперфосфата на 10 л воды.

Такими растворами растение поливают под корень.

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