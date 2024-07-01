Чому на помідорах скручується листя — як врятувати врожай на городі

На помідорах скручується листя — чому так відбувається і як вирішити проблему
Дуже часто городники на своїй ділянці можуть побачити скручене листя на помідорах, а це перша ознака того, що грядкам потрібно більше уваги. Якщо ви хочете врятувати свій врожай томатів на городі, варто знати причини виникнення такої проблеми і способи боротьби.
Новини.LIVE ділиться порадами для городників.
Чому на томатах скручується листя
Якщо ви побачили, що на помідорах скручується листя, причина може бути в наступному:
- Дефіцит поживних компонентів
- Різні хвороби
- Неправильний догляд
Якщо причина в неправильному поливі, то в такому випадку листя томатів скручується і знижують швидкість випаровування води. До того ж, скручування листя може відбуватися через надмірну кількість вологи, наприклад, у період дощів.
Також листя може скручуватися через бактеріоз, верхівкову гниль і вертицильоз. У цьому випадку листя і стеблі жовтіють, верхівка гниє, а плоди вкриваються плямами. І, нарешті, ця проблема може виникати через надмірне підживлення, а в такому випадку листя скручується в кільця.
Як врятувати помідори від скручування листя
Якщо помідори постраждали від дефіциту вологи, то влітку зволожуйте грядки кожні два-три дні. А ось якщо проблема в надмірній кількості поливів або осадків, покривайте рослини плівкою, де зробіть отвори для повітря. Обов’язково підживіть томати, адже за умов постійних опадів з ґрунту вимиваються поживні компоненти.
Якщо на грядках з'явилася інфекція, обробіть їх універсальними інсектицидами для помідорів. А якщо ви помітили, що листям помідорів не вистачає кальцію, підживіть їх кальцієвою селітрою. Для цього вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:
- Кальцієва селітра — 25 грамів
- Вода — десять літрів
Щоб приготувати дієву суміш, розведіть кальцієву селітру у воді та поливайте кожен кущ томатів.
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