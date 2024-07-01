Чому на помідорах скручується листя — як врятувати врожай на городі

Дачниця, яка збирає врожай помідорів на городі. Фото: Gardening Know How

Дуже часто городники на своїй ділянці можуть побачити скручене листя на помідорах, а це перша ознака того, що грядкам потрібно більше уваги. Якщо ви хочете врятувати свій врожай томатів на городі, варто знати причини виникнення такої проблеми і способи боротьби.

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Чому на томатах скручується листя

Якщо ви побачили, що на помідорах скручується листя, причина може бути в наступному:

Дефіцит поживних компонентів

Різні хвороби

Неправильний догляд

Якщо причина в неправильному поливі, то в такому випадку листя томатів скручується і знижують швидкість випаровування води. До того ж, скручування листя може відбуватися через надмірну кількість вологи, наприклад, у період дощів.

Скручене листя на помідорах. Фото: Epic Gardening

Також листя може скручуватися через бактеріоз, верхівкову гниль і вертицильоз. У цьому випадку листя і стеблі жовтіють, верхівка гниє, а плоди вкриваються плямами. І, нарешті, ця проблема може виникати через надмірне підживлення, а в такому випадку листя скручується в кільця.

Як врятувати помідори від скручування листя

Якщо помідори постраждали від дефіциту вологи, то влітку зволожуйте грядки кожні два-три дні. А ось якщо проблема в надмірній кількості поливів або осадків, покривайте рослини плівкою, де зробіть отвори для повітря. Обов’язково підживіть томати, адже за умов постійних опадів з ґрунту вимиваються поживні компоненти.

Людина, яка підживлює помідори. Фото: Pinterest

Якщо на грядках з'явилася інфекція, обробіть їх універсальними інсектицидами для помідорів. А якщо ви помітили, що листям помідорів не вистачає кальцію, підживіть їх кальцієвою селітрою. Для цього вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Кальцієва селітра — 25 грамів

Вода — десять літрів

Щоб приготувати дієву суміш, розведіть кальцієву селітру у воді та поливайте кожен кущ томатів.

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