Почему на помидорах скручиваются листья — как спасти урожай на огороде

Дачница, которая собирает урожай помидоров на огороде. Фото: Gardening Know How

Очень часто огородники на своем участке могут увидеть скрученные листья на помидорах, а это первый признак того, что грядкам нужно больше внимания. Если вы хотите спасти свой урожай томатов на огороде, следует знать причины возникновения такой проблемы и способы борьбы.

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Почему на томатах скручиваются листья

Если вы увидели, что на помидорах скручиваются листья, причина может быть в следующем:

Дефицит питательных компонентов

Различные болезни

Неправильный уход

Если причина в неправильном поливе, то в таком случае листья томатов скручиваются и снижают скорость испарения воды. К тому же, скручивание листьев может происходить из-за чрезмерного количества влаги, например, в период дождей.

Скрученные листья на помидорах. Фото: Epic Gardening

Также листья могут скручиваться из-за бактериоза, верхушечной гнили и вертициллеза. В этом случае листья и стебли желтеют, верхушка гниет, а плоды покрываются пятнами. И, наконец, эта проблема может возникать из-за чрезмерной подкормки, а в таком случае листья скручиваются в кольца.

Как спасти помидоры от скручивания листьев

Если помидоры пострадали от дефицита влаги, то летом увлажняйте грядки каждые два-три дня. А вот если проблема в чрезмерном количестве поливов или осадков, покрывайте растения пленкой, где сделайте отверстия для воздуха. Обязательно подпитайте томаты, ведь при постоянных осадках с почвы вымываются питательные компоненты.

Человек, питающий помидоры. Фото: Pinterest

Если на грядках появилась инфекция, обработайте их универсальными инсектицидами для помидоров. А если вы заметили, что листьям помидоров не хватает кальция, подпитайте их кальциевой селитрой. Для этого вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Кальциевая селитра — 25 грамм

Вода — десять литров

Чтобы приготовить действенную смесь, разведите кальциевую селитру в воде и поливайте каждый куст томатов.

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