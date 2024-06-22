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Обов'язково зробіть це з кущами ожини в саду просто зараз

22 червня 2024 03:15
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Як правильно обрізати ожину в саду — коли і навіщо це робити
Людина, яка збирає урожай ожини. Фото: Pinterest
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Якщо ви з тих, хто любить ожину і має власний город, то радимо вам ознайомитися з головними правилами догляду цієї рослини. Зокрема, варто знати, коли потрібно обрізати кущі цієї ягоди, навіщо це робити і як правильно проводити процедуру.

Про це розповідають на каналі "Дім та присадибна ділянка" в YouTube.

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Коли варто обрізати кущі ожини і навіщо робити це

Досвідчені дачники рекомендують щорічно обрізати кущі садової ожини для того, щоб виростити великі ягоди і захистити їх від шкідників. Ця процедура є обов’язковою і проводити її потрібно як навесні, так і влітку, а також восени.

Обрізка ожини активує процес цвітіння молодих пагонів, полегшує розвиток кущів і забезпечує рясний урожай. До того ж, завдяки обрізці можна полегшити собі процес догляду і доступу до кущів, а також буде легше збирати урожай. 

Але якщо ви неправильно обріжете кущі цієї ягоди, будьте готові до того, що у вас знизиться урожайність або навіть загине рослина.

Обильный урожай ежевики на кустах
Рясний урожай ожини на кущах. Фото: Techinfus.com

Як правильно проводити процедуру обрізки кущів ожини

Дачники рекомендують обрізати молоді пагони кущів у липні, щоб стимулювати виникнення бічних пагонів, які наступного року порадують вас рясним врожаєм. Такі пагони варто обрізати на висоті до двох метрів, а саму видалену верхівку з чотирма або п’ятьма листочками можна знову посадити у ґрунт, щоб виростити новий кущ.

Процесс обрезки ветвей кустов ежевики
Процес обрізки гілок кущів ожини. Фото: Alamy

Коли бічні пагони завдовжки досягнуть понад 50 сантиметрів, їх потрібно буде обрізати до 30-40 сантиметрів. Саме влітку потрібно обрати найсильніші пагони, які ви залишите собі на наступний рік для рясного врожаю.

А ось інші погано сформовані пагони, які з’явилися в цей період, варто обрізати для того, щоб вони не відбирали всі поживні компоненти в ожинового куща. 

Нагадаємо, ми писали про те, як, чим і коли потрібно обрізати стрілки часнику на городі. 

Раніше ми розповідали про те, чи можна спилювати зайві гілки дерева з чужого саду. 

Також ми повідомляли про те, як правильно поливати полуницю на городі для рясного врожаю.

врожай
город
сад
ожина

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