Как правильно обрезать ежевику в саду — когда и зачем это делать

Человек, собирающий урожай ежевики. Фото: Pinterest

Если вы из тех, кто любит ежевику и имеет свой огород, то советуем вам ознакомиться с главными правилами ухода за этим растением. В частности, следует знать, когда нужно обрезать кусты этой ягоды, зачем это делать и как правильно проводить процедуру.

Об этом рассказывают на канале "Дім та присадибна ділянка" в YouTube.

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Когда стоит обрезать кусты ежевики и зачем делать это

Опытные дачники рекомендуют ежегодно обрезать кусты садовой ежевики для того, чтобы вырастить крупные ягоды и защитить их от вредителей. Эта процедура обязательна и проводить ее нужно как весной, так и летом, а также осенью.

Обрезка ежевики активирует процесс цветения молодых побегов, облегчает развитие кустов и обеспечивает обильный урожай. К тому же, благодаря обрезке можно облегчить себе процесс ухода и доступа к кустам, а также будет легче собирать урожай.

Но если вы неправильно обрежете кусты этой ягоды, будьте готовы к тому, что у вас снизится урожайность или даже погибнет растение.

Обильный урожай ежевики на кустах. Фото: Techinfus.com

Как правильно проводить процедуру обрезки кустов ежевики

Дачники рекомендуют обрезать молодые побеги кустов в июле, чтобы стимулировать возникновение боковых побегов, которые в следующем году обрадуют вас обильным урожаем. Такие побеги следует обрезать на высоте до двух метров, а самую удаленную верхушку с четырьмя или пятью листочками можно снова посадить в почву, чтобы вырастить новый куст.

Процесс обрезки ветвей кустов ежевики. Фото: Alamy

Когда боковые побеги в длину достигнут более 50 сантиметров, их нужно будет обрезать до 30-40 сантиметров. Именно летом нужно выбрать самые сильные побеги, которые вы оставите себе на следующий год для обильного урожая.

А вот другие плохо сформировавшиеся побеги, которые появились в этот период, следует обрезать для того, чтобы они не отбирали все питательные компоненты у ежевичного куста.

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