Що робити зі стрілками на часнику — як, чим і коли їх потрібно обрізати

Городниця, яка обрізає стрілки на часнику. Фото: wmn.de

Процес зрізання стрілок на часнику — не менш важливий, ніж відповідний догляд цієї культури на городі. Якщо спочатку ця процедура здається легкою, то насправді існують важливі правила, яких необхідно дотримуватися, коли ви зрізаєте стрілки.

Новини.LIVE розповідає про ці правила.

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Чим і як варто обрізати часникові стрілки

Перш, ніж обрізати стрілки на часнику, візьміть ножиці, садовий секатор або звичайний ніж, з якими можна з легкістю впоратися. Причому досвідчені дачники радять видаляти часникові стрілки на висоті в один сантиметр від їхньої основи.

Процедура обрізання стрілок на часнику. Фото: Agrosavjet

Коли варто обрізати стрілки часнику

Експерти рекомендують видаляти часникові стрілки зранку, коли надворі тепло і сонячно, адже саме у таку погоду зрізи можуть стати сухими. Річ у тім, що так можна знизити ризик захворювання рослин і зробити так, щоб культура швидко відновилася після процедури.

Наступного дня потрібно полити культуру і додати до неї відповідні добрива, щоб забезпечити часник необхідними поживними речовинами. До того ж досвідчені господарі категорично не радять видаляти часникові стрілки у вечірній час або одразу після того, як ви полили культуру.

Правильне видалення стрілок часнику. Фото: Pinterest

Коли обрізати озимий часник

Процедура обрізання стрілок в озимого часника має певні особливості, про які досвідчені городники теж розповіли. Так, за їхніми словами, обрізати стрілки такого часнику варто з другої половини червня, але в цьому випадку необхідно звернути увагу на зовнішній вигляд і дозрівання культури.

В цілому експерти радять спочатку дивитися на часник візуально, а вже потім визначати, коли його потрібно обрізати.

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