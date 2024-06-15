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Удаление стрелок на чесноке — как, чем и когда это правильно делать

15 июня 2024 03:15
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Что делать со стрелками на чесноке — как, чем и когда их нужно обрезать
Огородница, которая обрезает стрелки на чесноке. Фото: wmn.de
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Процесс обрезки стрелок на чесноке — не менее важен, чем соответствующий уход за этой культурой в огороде. Если сначала эта процедура кажется легкой, то на самом деле существуют важные правила, которые необходимо соблюдать, когда вы срезаете стрелки.

Новини.LIVE рассказывает об этих правилах.

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Чем и как следует обрезать чесночные стрелки

Прежде чем обрезать стрелки на чесноке, возьмите ножницы, садовый секатор или обычный нож, с которыми можно с легкостью справиться. Причем опытные дачники советуют удалять чесночные стрелки на высоте в один сантиметр от их основания.

Процедура обрезки стрелок на часнике.
Процедура обрезки стрелок на чесноке. Фото: Agrosavjet

Когда следует обрезать стрелки чеснока

Эксперты рекомендуют удалять чесночные стрелки утром, когда на воздухе тепло и солнечно, ведь именно в такую погоду срезы могут стать сухими. Дело в том, что можно снизить риск заболевания растений и сделать так, чтобы культура быстро восстановилась после процедуры.

На следующий день нужно полить культуру и добавить к ней соответствующие удобрения, чтобы обеспечить чеснок необходимыми питательными веществами. К тому же опытные хозяева категорически не советуют удалять чесночные стрелки в вечернее время или сразу после того, как вы полили культуру.

Правильное удаление стрелок чеснока
Правильное удаление стрелок чеснока. Фото: Pinterest

Когда обрезать озимый чеснок

Процедура обрезки стрелок у озимого чеснока имеет определенные особенности, о которых опытные огородники тоже рассказали. Так, по их словам, обрезать стрелки такого чеснока следует со второй половины июня, но в этом случае необходимо обратить внимание на внешний вид и созревание культуры.

В целом, эксперты советуют сначала смотреть на чеснок визуально, а уже потом определять, когда его нужно обрезать.

Напомним, мы писали о том, чем нужно подпитывать яровой и озимый чеснок на огороде.

Ранее мы рассказывали о том, как можно восстановить чеснок, который стал желтым. 

Также мы сообщали о том, как правильно нужно замораживать чеснок.

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