Чи можна спилювати гілки сусідського дерева на городі — правила і поради дачникам

Чоловік зриває яблуко з сусідського дерева. Фото: google.com

Не рідко виникає ситуація, коли гілки сусідських дерев нависають над вашим городом чи садом. Що призводить до появи зайвого сміття у вигляді плодів чи опалого листя, а також може стати причиною інших негараздів. Тоді виникають питання, чи можна спилювати чужі гілки, що зазіхнули на вашу ділянку та як врегулювати проблему з сусідами.

На них відповіли фахівці Безоплатної правничої допомоги.

Читайте також:

Як близько до сусідньої ділянки можна висаджувати дерева

Відповідно до нормативів, від межі суміжної земельної ділянки до висаджених дерев має бути від 4 до 6 м, залежно від величини дерева. Все, що росте вище за 3 м має бути якомога далі від межі. А відстань від межі суміжної земельної ділянки до висаджених кущів має становити 1 м.

Що робити, якщо норми порушені та сусідське гілля зазіхнуло на вашу ділянку

Як зазначили експерти, якщо гілки сусідського дерева ростуть на вашій території та є перепоною у використанні земельної ділянки за цільовим призначенням, то за законом ви маєте право зрізати такі гілки.

Цільове призначення земельної ділянки може вказуватися у державному акті на право власності на земельну ділянку, свідоцтві про право на спадщину, витязі з Державного земельного кадастру, договорі оренди земельної ділянки тощо.

Гілка чужої яблуні на городі. Фото: google.com

Як врегулювати питання із сусідами

Варто підтримувати добросусідські відносини, відкрито поговорити із сусідами про наявну проблему та дійти до розуміння.

Дрібні гілки, видалення яких не принесе шкоди дереву — можна пиляти й обрізати; великі гілляччя, спилювання яких може привести до загибелі рослини, зопалу "рубати" не варто. Адже тоді вже претензії можуть бути до вас. Такі дії можуть вважатися заподіянням матеріальної шкоди, за що загрожує адміністративна відповідальність.

Сусіди конфліктують. Фото: google.com

Як врегулювати питання якщо сусід конфліктний

Часом трапляються випадки, коли сусід конфліктний та не хоче йти на домовленості або поступки. Але й з цієї ситуації є вихід — свої претензії стосовно нависання гілок над вашою ділянкою варто надіслати своєму сусіду рекомендованим листом через пошту. Важливо, щоб у вас на руках було повідомлення про отримання листа.

В листі потрібно вимагати від власника прилеглої ділянки усунути порушення, а також вказати дату, до якого числа він повинен спиляти гілки, що вам заважають. Оптимальний термін — один місяць з моменту отримання звернення.

Якщо сусід проігнорує звернення, тоді вже ви можете спилювати гілки, що вам заважають. За таких дій вас не можуть притягнути до адміністративної відповідальності навіть при загибелі дерева.

Раніше ми писали, як пересадити рослину в саду, щоб не нашкодити їй.

Нагадаємо, ми розповідали, як правильно посіяти газон.

Також радимо дізнатися, чому категорично не можна садити калину біля будинку.