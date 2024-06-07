Як правильно посадити газон на дачі — коли це краще зробити

Молодий хлопець, який косить газон. Фото: Pexels

Гарно доглянутий газон — це перше, на що звертають люди, коли заходять на чиюсь ділянку, тому важливо підійти до цього з великою відповідальністю. Якщо ви хочете прикрасити свою територію навколо будинка, радимо знати, як правильно це робити.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Щоб зробити трав’яне покриття рівним і якісним, дуже важливо рівномірно сіяти насіння. Так можна забути про "лисі" ділянки і занадто густі місця. Експерти радять скористатися спеціальною сівалкою, якою можна рівно посадити насіння.

Господар, який вирівнює газон на своїй ділянці. Фото: Techinfus.com

Якщо у вас під рукою немає цього інструмента, можете посіяти насіння власноруч. Щоб це зробити, необхідно:

Додати до насіння пісок у пропорції один до одного

Приготувати суміш з піска і насіння, якої вистачить на всю територію, де ви хочете посіяти газон

Спочатку посіяти вздовж ділянки суміш, а потім перпендикулярно

Обережно розпушити ґрунт, скориставшись граблями

Розкатати поверхню за допомогою катка або звичайних лиж, якими варто рівномірно потоптатися на ділянці

Коли краще сіяти газон

Експерти радять спочатку дізнатися про те, якою буде погода найближчі сім днів, і відмовитися від сіяння газону, якщо надворі більше 25 градусів тепла, інакше насіння не зійде. До того ж, не можна робити це за сухої погоди, краще дочекатися дощу, щоб ґрунт наситився вологою.

Людина, яка сіє насіння для газону. Фото: Pinterest

Тому літній сезон — це не найкращий час для того, щоб посадити на своїй ділянці газон. Але якщо ви хочете, все ж таки, зробити це влітку, то запам’ятайте такі важливі речі:

Сіяти краще ввечері і тільки перед заходом сонця

Промочіть ґрунт водою на глибині в 40 сантиметрів і тільки після поглинання води сійте траву

Розпушіть ґрунт віяловими граблями

Утрамбуйте ґрунт

Додайте торф або перегній шаром до одного сантиметра

Полийте повторно водою наступного ранку

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