Как правильно посадить газон на даче — когда это лучше сделать

Молодой парень, который косит газон. Фото: Pexels

Хорошо ухоженный газон — это первое, на что обращают люди, когда заходят на чей-то участок, поэтому важно подойти к этому с большой ответственностью. Если вы хотите украсить свою территорию вокруг дома, рекомендуем знать, как правильно это делать.

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Чтобы сделать травяное покрытие ровным и качественным, очень важно равномерно сеять семена. Так можно забыть о "лысых" участках и слишком густых местах. Эксперты советуют воспользоваться специальной сеялкой, которой можно ровно посадить семена.

Хозяин, выравнивающий газон на своем участке. Фото: Techinfus.com

Если у вас нет этого инструмента под рукой, можете посеять семена своими руками. Чтобы это сделать, необходимо:

Добавить к семенам песок в пропорции один к одному

Приготовить смесь из песка и семян, которой хватит на всю территорию, где вы хотите посеять газон

Сначала посеять вдоль участка смесь, а затем перпендикулярно

Осторожно разрыхлить почву, воспользовавшись граблями

Раскатать поверхность с помощью катка или обычных лыж, которыми следует равномерно потоптаться на участке

Когда лучше сеять газон

Эксперты советуют сначала узнать о том, какой будет погода ближайшие семь дней, и отказаться от посева газона, если на улице больше 25 градусов тепла, иначе семена не взойдут. К тому же, нельзя делать это в сухую погоду, лучше дождаться дождя, чтобы почва насытилась влагой.

Человек, сеющий семена для газона. Фото: Pinterest

Поэтому летний сезон — это не лучшее время для того, чтобы посадить на своем участке газон. Но если вы хотите, все же, сделать это летом, то запомните следующие важные вещи:

Сеять лучше вечером и только перед закатом

Промочите почву водой на глубине в 40 сантиметров и только после поглощения воды сейте траву

Распушите почву веерными граблями

Утрамбуйте почву

Добавьте торф или перегной слоем в один сантиметр

Полейте повторно водой на следующее утро

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