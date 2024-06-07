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Ваш участок будет невероятным — как правильно посеять газон

7 июня 2024 03:15
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая
Как правильно посадить газон на даче — когда это лучше сделать
Молодой парень, который косит газон. Фото: Pexels
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадчая

Хорошо ухоженный газон — это первое, на что обращают люди, когда заходят на чей-то участок, поэтому важно подойти к этому с большой ответственностью. Если вы хотите украсить свою территорию вокруг дома, рекомендуем знать, как правильно это делать.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Как своими руками посадить газон на даче

Чтобы сделать травяное покрытие ровным и качественным, очень важно равномерно сеять семена. Так можно забыть о "лысых" участках и слишком густых местах. Эксперты советуют воспользоваться специальной сеялкой, которой можно ровно посадить семена.

Хозяин, выравнивающий газон на своем участке
Хозяин, выравнивающий газон на своем участке. Фото: Techinfus.com

Если у вас нет этого инструмента под рукой, можете посеять семена своими руками. Чтобы это сделать, необходимо:

  • Добавить к семенам песок в пропорции один к одному
  • Приготовить смесь из песка и семян, которой хватит на всю территорию, где вы хотите посеять газон
  • Сначала посеять вдоль участка смесь, а затем перпендикулярно
  • Осторожно разрыхлить почву, воспользовавшись граблями
  • Раскатать поверхность с помощью катка или обычных лыж, которыми следует равномерно потоптаться на участке

Когда лучше сеять газон

Эксперты советуют сначала узнать о том, какой будет погода ближайшие семь дней, и отказаться от посева газона, если на улице больше 25 градусов тепла, иначе семена не взойдут. К тому же, нельзя делать это в сухую погоду, лучше дождаться дождя, чтобы почва насытилась влагой.

Человек, сеющий семена для газона.
Человек, сеющий семена для газона. Фото: Pinterest

Поэтому летний сезон — это не лучшее время для того, чтобы посадить на своем участке газон. Но если вы хотите, все же, сделать это летом, то запомните следующие важные вещи:

  • Сеять лучше вечером и только перед закатом
  • Промочите почву водой на глубине в 40 сантиметров и только после поглощения воды сейте траву
  • Распушите почву веерными граблями
  • Утрамбуйте почву
  • Добавьте торф или перегной слоем в один сантиметр
  • Полейте повторно водой на следующее утро

Напомним, мы писали о том, как правильно разрыхлить почву и прополоть грядки на огороде после дождя.

Раньше мы рассказывали о том, чем нужно обрабатывать растения от грибковых болезней.

Также мы сообщали о том, как быстро и эффективно избавиться от тли на огороде и в саду.

сад
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огород
газон

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