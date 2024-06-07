Как правильно посадить газон на даче — когда это лучше сделать

Ваш участок будет невероятным — как правильно посеять газон
Хорошо ухоженный газон — это первое, на что обращают люди, когда заходят на чей-то участок, поэтому важно подойти к этому с большой ответственностью. Если вы хотите украсить свою территорию вокруг дома, рекомендуем знать, как правильно это делать.
Новини.LIVE делится советами для дачников.
Как своими руками посадить газон на даче
Чтобы сделать травяное покрытие ровным и качественным, очень важно равномерно сеять семена. Так можно забыть о "лысых" участках и слишком густых местах. Эксперты советуют воспользоваться специальной сеялкой, которой можно ровно посадить семена.
Если у вас нет этого инструмента под рукой, можете посеять семена своими руками. Чтобы это сделать, необходимо:
- Добавить к семенам песок в пропорции один к одному
- Приготовить смесь из песка и семян, которой хватит на всю территорию, где вы хотите посеять газон
- Сначала посеять вдоль участка смесь, а затем перпендикулярно
- Осторожно разрыхлить почву, воспользовавшись граблями
- Раскатать поверхность с помощью катка или обычных лыж, которыми следует равномерно потоптаться на участке
Когда лучше сеять газон
Эксперты советуют сначала узнать о том, какой будет погода ближайшие семь дней, и отказаться от посева газона, если на улице больше 25 градусов тепла, иначе семена не взойдут. К тому же, нельзя делать это в сухую погоду, лучше дождаться дождя, чтобы почва насытилась влагой.
Поэтому летний сезон — это не лучшее время для того, чтобы посадить на своем участке газон. Но если вы хотите, все же, сделать это летом, то запомните следующие важные вещи:
- Сеять лучше вечером и только перед закатом
- Промочите почву водой на глубине в 40 сантиметров и только после поглощения воды сейте траву
- Распушите почву веерными граблями
- Утрамбуйте почву
- Добавьте торф или перегной слоем в один сантиметр
- Полейте повторно водой на следующее утро
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