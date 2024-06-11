Можно ли спиливать ветки соседского дерева на огороде — правила и советы дачникам

Человек срывает яблоко с соседского дерева. Фото: google.com

Нередко возникает ситуация, когда ветки соседских деревьев нависают над вашим огородом или садом. Что приводит к появлению лишнего мусора в виде плодов или опавших листьев, а также может стать причиной других неурядиц. Тогда возникают вопросы, можно ли спиливать чужие ветки, которые посягнули на ваш участок и как урегулировать проблему с соседями.

На них ответили специалисты Безвозмездной юридической помощи.

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Согласно нормативам, от границы смежного земельного участка до высаженных деревьев должно быть от 4 до 6 м в зависимости от величины дерева. Все, что растет выше 3 м, должно быть как можно дальше от границы. А расстояние от границы смежного земельного участка до кустов должно составлять 1 м.

Что делать, если нормы нарушены и соседские ветви посягнули на ваш участок

Как отметили эксперты, если ветви соседского дерева растут на вашей территории и препятствуют использованию земельного участка по целевому назначению, то по закону вы имеете право срезать такие ветви.

Целевое назначение земельного участка может указываться в государственном акте о праве собственности на земельный участок, свидетельстве о праве на наследство, выписке из Государственного земельного кадастра, договоре аренды земельного участка и т.п.

Ветвь чужой яблони на огороде. Фото: google.com

Как урегулировать вопросы с соседями

Следует поддерживать добрососедские отношения, открыто поговорить с соседями об имеющейся проблеме и прийти к пониманию.

Мелкие ветви, удаление которых не принесет вреда дереву, можно пилить и обрезать; большие ветви, спиливание которых может привести к гибели растения, сгоряча "рубить" не стоит. Ведь тогда претензии могут быть к вам. Такие действия могут считаться причинением материального ущерба, за что грозит административная ответственность.

Соседи конфликтуют. Фото: google.com

Как урегулировать вопрос, если сосед конфликтный

Иногда бывают случаи, когда сосед конфликтный и не хочет идти на уговоры или уступки. Но и из этой ситуации есть выход — свои претензии относительно нависания ветвей над вашим участком следует прислать своему соседу заказным письмом по почте. Важно, чтобы у вас на руках было сообщение о получении письма.

В письме нужно требовать от владельца близлежащего участка устранить нарушения, а также указать дату, до какого числа он должен спилить мешающие ветви. Оптимальный срок — один месяц с момента получения обращения.

Если сосед проигнорирует обращение, тогда уже вы можете спиливать мешающие вам ветви. За такие действия вас не могут привлечь к административной ответственности даже при гибели дерева.

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