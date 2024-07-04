Як з легкістю виростити броколі на городі — проста технологія

Людина, яка тримає вирощену капусту броколі. Фото: Backyard Boss

Деякі люди вважають, що броколі не так вже і легко виростити на своїй дачі, але це далеко не так. Якщо ви знатимете всю технологію вирощування цієї культури на городі, ви з легкістю матимете цю зелену капусту на своїй ділянці.

Новини.LIVE ділиться порадами для дачників.

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Перш за все, варто придбати насіння в продавця, якого ви вже знаєте, адже в цьому випадку вам не потрібно готувати його до посадки. Якщо ви вирішили зібрати власний матеріал, замочіть його на 15-20 хвилин у теплій воді, а потім на сім-вісім годин у розчині марганцівки.

Після цього покладіть його до холодильника на одну добу і висушіть на серветці.

Капуста броколі на розсаду. Фото: Medium

Посадка броколі у відкритий ґрунт

Ніколи не садіть броколі там, де до цього росла будь-яка капуста, краще вирощувати її на місці, де були огірки, морква або бобові культури. Заздалегідь підготуйте ґрунт, тобто, перекопайте і підживіть його, і садіть броколі під прямими сонячними променями вдень, коли сонце не таке пекуче, або ближче до вечора.

Зробіть неглибокі лунки на городі на відстані в 40-60 сантиметрів одна від одної, а перед самою посадкою полийте ями та підживіть ділянку.

Капуста броколі у відкритому ґрунті. Фото: Pinterest

Догляд броколі після посадки у відкритий ґрунт

Після посадки капусту обов’язково потрібно підживлювати і поливати в залежності від погоди надворі. До того ж, потрібно розпушувати землю, де у вас росте броколі, та обов’язково позбавлятися бур’янів, щоб вони не заважали капусті рости і розвиватися. За три тижні після посадки трохи підгорніть капусту.

Причому, проводити всі ці процедури краще після невеликого дощу або поливу, адже так буде зручніше видаляти дрібний бур’ян.

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