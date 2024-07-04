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Как можно без проблем вырастить брокколи на своем огороде — простые шаги

4 июля 2024 03:15
90ea447c-71b2-4cef-bf87-32274f646600 - Анастасия Мироненко
Как с легкостью вырастить брокколи на огороде — простая технология
Человек, держащий выращенную капусту брокколи. Фото: Backyard Boss
90ea447c-71b2-4cef-bf87-32274f646600 - Анастасия Мироненко

Некоторые люди считают, что брокколи не так уж легко вырастить на своей даче, но это далеко не так. Если вы будете знать всю технологию выращивания этой культуры на огороде, вы с легкостью будете иметь эту зеленую капусту на своем участке.

Новини.LIVE делится советами для дачников.

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Выращивание рассады капусты для посадки в открытый грунт

Прежде всего, стоит приобрести семена у продавца, которого вы уже знаете, ведь в этом случае вам не нужно готовить их к посадке. Если вы решили собрать свой материал, замочите его на 15-20 минут в теплой воде, а затем на семь-восемь часов в растворе марганцовки.

После этого положите его в холодильник на сутки и высушите на салфетке.

Капуста брокколи на рассаду
Капуста брокколи на рассаду. Фото: Medium

Посадка брокколи в открытый грунт

Никогда не сажайте брокколи там, где до этого росла любая капуста, лучше выращивать ее на месте, где были огурцы, морковь или бобовые культуры. Заранее подготовьте почву, то есть, перекопайте и подживите ее, и сажайте брокколи под прямыми солнечными лучами днем, когда солнце не такое жгучее, или ближе к вечеру.

Сделайте неглубокие лунки на огороде на расстоянии в 40-60 сантиметров друг от друга, а перед самой посадкой полейте ямы и подживите участок.

Капуста брокколи в открытом грунте
Капуста брокколи в открытом грунте. Фото: Pinterest

Уход за брокколи после посадки в открытый грунт

После посадки капусту обязательно нужно подкармливать и поливать в зависимости от погоды на улице. К тому же, нужно разрыхлять землю, где у вас растет брокколи, и обязательно избавляться от сорняков, чтобы они не мешали капусте расти и развиваться. Через три недели после посадки немного окучивайте капусту.

Причем, проводить все эти процедуры лучше после небольшого дождя или полива, ведь так будет удобнее удалять мелкий сорняк.

Напомним, мы писали о том, какие растения следует посадить на огороде в июле 2024 года.

Ранее мы рассказывали о том, чем следует подкармливать сладкий перец в июле 2024 года.

Также мы сообщали о том, чем нужно подкормить баклажаны на огороде в июле.

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