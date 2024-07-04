Как с легкостью вырастить брокколи на огороде — простая технология

Человек, держащий выращенную капусту брокколи. Фото: Backyard Boss

Некоторые люди считают, что брокколи не так уж легко вырастить на своей даче, но это далеко не так. Если вы будете знать всю технологию выращивания этой культуры на огороде, вы с легкостью будете иметь эту зеленую капусту на своем участке.

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Прежде всего, стоит приобрести семена у продавца, которого вы уже знаете, ведь в этом случае вам не нужно готовить их к посадке. Если вы решили собрать свой материал, замочите его на 15-20 минут в теплой воде, а затем на семь-восемь часов в растворе марганцовки.

После этого положите его в холодильник на сутки и высушите на салфетке.

Капуста брокколи на рассаду. Фото: Medium

Посадка брокколи в открытый грунт

Никогда не сажайте брокколи там, где до этого росла любая капуста, лучше выращивать ее на месте, где были огурцы, морковь или бобовые культуры. Заранее подготовьте почву, то есть, перекопайте и подживите ее, и сажайте брокколи под прямыми солнечными лучами днем, когда солнце не такое жгучее, или ближе к вечеру.

Сделайте неглубокие лунки на огороде на расстоянии в 40-60 сантиметров друг от друга, а перед самой посадкой полейте ямы и подживите участок.

Капуста брокколи в открытом грунте. Фото: Pinterest

Уход за брокколи после посадки в открытый грунт

После посадки капусту обязательно нужно подкармливать и поливать в зависимости от погоды на улице. К тому же, нужно разрыхлять землю, где у вас растет брокколи, и обязательно избавляться от сорняков, чтобы они не мешали капусте расти и развиваться. Через три недели после посадки немного окучивайте капусту.

Причем, проводить все эти процедуры лучше после небольшого дождя или полива, ведь так будет удобнее удалять мелкий сорняк.

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