Чим підживлювати баклажани на городі в липні — поради для дачників

Дачниця, яка збирає баклажани на городі. Фото: Pinterest

Баклажан — це така культура, яку може з легкістю виростити навіть той городник, який ще не сильно розбирається в цьому. Однак, у будь-якому випадку цю рослину необхідно вчасно підживити, особливо, коли надворі літо і неймовірна спека.

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Експерти впевнені, що ріст баклажанів посилюється саме тоді, коли надворі сонячно і спекотно. Проте, саме влітку цей овоч потребує того, щоб отримати якомога більшу кількість добрив. Але варто знати, як та чим саме підживлювати цю культуру.

Стиглі баклажани на городі. Фото: India Today NE

Яке добриво потребують баклажани влітку

З додаванням бур’янів

Протягом всього циклу життя баклажанам потрібні добрива, які містять азот. Однак, під час плодоношення ці добрива потрібно змішувати з фосфорними і калієвими. Щоб підживити овоч, зробіть ефективну суміш з додаванням бур’янів.

Для цього зберіть їх на городі, покладіть у відро і залийте водою, після чого залиште цей розчин доти, доки він не почне бродити. Один літр такого настою йде на десять літрів чистої води і використовується для підживлення баклажанів один раз на два тижні.

Процес підживлення баклажанів на городі. Фото: Pinterest

З додаванням деревної золи

Це добриво додається під самісіньку кореневу систему баклажанів у пропорції одна склянка золи на десять літрів води. Залиште цю суміш на добу настоятися, після чого час від часу додавати її до баклажанів під час поливу.

Великий врожай стиглих баклажанів. Фото: House Digest

З додаванням мінеральних добрив

Досвідчені городники рекомендують підживлювати баклажани сумішами з додаванням фосфору і калію. Щоб приготувати такий розчин, візьміть:

Добриво — одну столову ложку

Гарячу воду — одну склянку

Чисту воду — десять літрів

Розведіть добриво у гарячій воді, а потім вилийте у чисту і вносьте по одному літру під корінь кожної рослини.

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