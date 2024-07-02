Чем подкармливать баклажаны на огороде в июле — советы для дачников

Обязательно подкормите этим баклажаны в июле, если хотите собрать обильный урожай
Баклажан — это такая культура, которую может с легкостью вырастить даже тот огородник, который еще не сильно разбирается в этом. Однако, в любом случае это растение необходимо вовремя подкормить, особенно, когда на улице лето и невероятная жара.
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Эксперты уверены, что рост баклажанов усиливается именно тогда, когда на улице солнечно и жарко. Тем не менее, именно летом этот овощ нуждается в том, чтобы получить как можно больше удобрений. Но стоит знать, как и чем именно подкармливать эту культуру.
В каком удобрении нуждаются баклажаны летом
С добавлением сорняков
В течение всего цикла жизни баклажанам нужны удобрения, содержащие азот. Однако, во время плодоношения эти удобрения нужно смешивать с фосфорными и калиевыми. Чтобы подкормить овощ, сделайте эффективную смесь с добавлением сорняков.
Для этого соберите их на огороде, положите в ведро и залейте водой, после чего оставьте этот раствор, пока он не начнет бродить. Один литр такого настоя идет на десять литров чистой воды и используется для подкормки баклажанов один раз в две недели.
С добавлением древесной золы
Это удобрение добавляется под самую корневую систему баклажанов в пропорции один стакан золы на десять литров воды. Оставьте эту смесь на сутки настояться, после чего время от времени добавлять ее к баклажанам во время полива.
С добавлением минеральных удобрений
Опытные огородники рекомендуют подкармливать баклажаны смесями с добавлением фосфора и калия. Чтобы приготовить такой раствор, возьмите:
- Удобрение — одну столовую ложку
- Горячую воду — один стакан
- Чистую воду — десять литров
Разведите удобрение в горячей воде, затем вылейте в чистую и вносите по одному литру под корень каждого растения.
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