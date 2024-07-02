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Обязательно подкормите этим баклажаны в июле, если хотите собрать обильный урожай

2 июля 2024 03:15
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Екатерина Волченко
Чем подкармливать баклажаны на огороде в июле — советы для дачников
Дачница, собирающая баклажаны на огороде. Фото: Pinterest
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Екатерина Волченко

Баклажан — это такая культура, которую может с легкостью вырастить даже тот огородник, который еще не сильно разбирается в этом. Однако, в любом случае это растение необходимо вовремя подкормить, особенно, когда на улице лето и невероятная жара.

Новини.LIVE делится советами для огородников.

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Эксперты уверены, что рост баклажанов усиливается именно тогда, когда на улице солнечно и жарко. Тем не менее, именно летом этот овощ нуждается в том, чтобы получить как можно больше удобрений. Но стоит знать, как и чем именно подкармливать эту культуру.

Зрелые баклажаны на огороде
Спелые баклажаны на огороде. Фото: India Today NE

В каком удобрении нуждаются баклажаны летом

С добавлением сорняков

В течение всего цикла жизни баклажанам нужны удобрения, содержащие азот. Однако, во время плодоношения эти удобрения нужно смешивать с фосфорными и калиевыми. Чтобы подкормить овощ, сделайте эффективную смесь с добавлением сорняков.

Для этого соберите их на огороде, положите в ведро и залейте водой, после чего оставьте этот раствор, пока он не начнет бродить. Один литр такого настоя идет на десять литров чистой воды и используется для подкормки баклажанов один раз в две недели.

Процесс подкормки баклажанов на огороде.
Процесс подкормки баклажанов на огороде. Фото: Pinterest

С добавлением древесной золы

Это удобрение добавляется под самую корневую систему баклажанов в пропорции один стакан золы на десять литров воды. Оставьте эту смесь на сутки настояться, после чего время от времени добавлять ее к баклажанам во время полива.

Большой урожай зрелых баклажанов
Большой урожай спелых баклажанов. Фото: House Digest

С добавлением минеральных удобрений

Опытные огородники рекомендуют подкармливать баклажаны смесями с добавлением фосфора и калия. Чтобы приготовить такой раствор, возьмите:

  • Удобрение — одну столовую ложку
  • Горячую воду — один стакан
  • Чистую воду — десять литров

Разведите удобрение в горячей воде, затем вылейте в чистую и вносите по одному литру под корень каждого растения.

Напомним, мы писали о том, что категорически нельзя сажать возле баклажанов на огороде.

Раньше мы рассказывали о том, как эффективно защитить баклажаны на огороде от колорадского жука.

Также мы сообщали о том, когда лучше сеять баклажаны на рассаду.

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