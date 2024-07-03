Що посадити на городі в липні — найкращі рослини для посіву влітку

Дачниця, яка порається на городі. Фото: Maxideza

Липень — це найгарячіший період літнього сезону, тому далеко не всі рослини здатні витримати таку температуру повітря. Щоб "не прогадати", варто розуміти, що краще посадити на городі в другому літньому місяці, щоб швидко зібрати врожай.

Новини.LIVE називає ці рослини.

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Кріп

Цю зелень можна садити кожні 15-20 днів упродовж всього літнього сезону, а оскільки насіння сходить повільно, його варто перед цим замочити. Що стосується місця посадки, то кропу потрібна гарно освітлена грядка і родючий ґрунт. Щоб посадити зелень, візьміть десять літрів перегною і одну столову ложку якогось комплексного мінерального добрива.

Великий урожай кропу на городі. Фото: Pinterest

Салат

Якщо ви у липні посадите крес-салат на городі, можете вже за два тижні зібрати врожай, а якщо листовий салат — то приблизно за місяць. Коли ви побачили перші сходи, обов’язково прорідіть їх, і не забувайте поливати салат у суху погоду.

Вирощений салат на городі. Фото: Pinterest

Петрушка

Також чудовим варіантом для липневої посадки на городі вважається посів петрушки. Якщо ви це зробите, то можете зібрати рясний урожай вже наприкінці сезону.

Врожай петрушки на ділянці. Фото: Epic Gardening

Редиска

Цей овоч зазвичай садять з інтервалом у два тижні, а якщо у ґрунті достатній рівень азоту, то коренеплоди вийдуть ніжними і дуже соковитими.

Посаджена на городі редиска. Фото: Pinterest

Бобові

Бобові культури дуже швидко дозрівають і, до того ж, здатні витримувати холод. Але перш, ніж садити горох, квасолю і боби в липні, їхнє насіння потрібно замочити на десять або 12 годин, ретельно поливши грядку.

Бобові культури на городі. Фото: Pinterest

Також для липневої посадки на городі чудово підійдуть такі популярні рослини, як:

Цибуля-порей

Шпинат

Рукола

Дайкон

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