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Ці рослини не бояться спеки — що можна посадити на городі в липні

3 липня 2024 04:17
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Катерина Волченко
Що посадити на городі в липні — найкращі рослини для посіву влітку
Дачниця, яка порається на городі. Фото: Maxideza
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Катерина Волченко

Липень — це найгарячіший період літнього сезону, тому далеко не всі рослини здатні витримати таку температуру повітря. Щоб "не прогадати", варто розуміти, що краще посадити на городі в другому літньому місяці, щоб швидко зібрати врожай.

Новини.LIVE називає ці рослини.

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Кріп

Цю зелень можна садити кожні 15-20 днів упродовж всього літнього сезону, а оскільки насіння сходить повільно, його варто перед цим замочити. Що стосується місця посадки, то кропу потрібна гарно освітлена грядка і родючий ґрунт. Щоб посадити зелень, візьміть десять літрів перегною і одну столову ложку якогось комплексного мінерального добрива.

Большой урожай укропа на огороде
Великий урожай кропу на городі. Фото: Pinterest

Салат

Якщо ви у липні посадите крес-салат на городі, можете вже за два тижні зібрати врожай, а якщо листовий салат — то приблизно за місяць. Коли ви побачили перші сходи, обов’язково прорідіть їх, і не забувайте поливати салат у суху погоду.

Выращенный салат на огороде
Вирощений салат на городі. Фото: Pinterest

Петрушка

Також чудовим варіантом для липневої посадки на городі вважається посів петрушки. Якщо ви це зробите, то можете зібрати рясний урожай вже наприкінці сезону.

Урожай петрушки на участке
Врожай петрушки на ділянці. Фото: Epic Gardening

Редиска

Цей овоч зазвичай садять з інтервалом у два тижні, а якщо у ґрунті достатній рівень азоту, то коренеплоди вийдуть ніжними і дуже соковитими. 

Посаженная на огороде редиска
Посаджена на городі редиска. Фото: Pinterest

Бобові

Бобові культури дуже швидко дозрівають і, до того ж, здатні витримувати холод. Але перш, ніж садити горох, квасолю і боби в липні, їхнє насіння потрібно замочити на десять або 12 годин, ретельно поливши грядку. 

Бобовые культуры на огороде
Бобові культури на городі. Фото: Pinterest

Також для липневої посадки на городі чудово підійдуть такі популярні рослини, як:

  • Цибуля-порей
  • Шпинат
  • Рукола
  • Дайкон

Нагадаємо, ми писали про те, що і коли посадити на городі в липні 2024 року за місячним календарем. 

Раніше ми розповідали про те, як можна захистити рослини на городі від дощу, граду і вітру. 

Також ми повідомляли про те, як за допомогою однієї прикмети можна збільшити врожай на городі. 

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