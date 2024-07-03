Що посадити на городі в липні — найкращі рослини для посіву влітку

Ці рослини не бояться спеки — що можна посадити на городі в липні
Липень — це найгарячіший період літнього сезону, тому далеко не всі рослини здатні витримати таку температуру повітря. Щоб "не прогадати", варто розуміти, що краще посадити на городі в другому літньому місяці, щоб швидко зібрати врожай.
Новини.LIVE називає ці рослини.
Найкращі рослини для посадки в липні
Кріп
Цю зелень можна садити кожні 15-20 днів упродовж всього літнього сезону, а оскільки насіння сходить повільно, його варто перед цим замочити. Що стосується місця посадки, то кропу потрібна гарно освітлена грядка і родючий ґрунт. Щоб посадити зелень, візьміть десять літрів перегною і одну столову ложку якогось комплексного мінерального добрива.
Салат
Якщо ви у липні посадите крес-салат на городі, можете вже за два тижні зібрати врожай, а якщо листовий салат — то приблизно за місяць. Коли ви побачили перші сходи, обов’язково прорідіть їх, і не забувайте поливати салат у суху погоду.
Петрушка
Також чудовим варіантом для липневої посадки на городі вважається посів петрушки. Якщо ви це зробите, то можете зібрати рясний урожай вже наприкінці сезону.
Редиска
Цей овоч зазвичай садять з інтервалом у два тижні, а якщо у ґрунті достатній рівень азоту, то коренеплоди вийдуть ніжними і дуже соковитими.
Бобові
Бобові культури дуже швидко дозрівають і, до того ж, здатні витримувати холод. Але перш, ніж садити горох, квасолю і боби в липні, їхнє насіння потрібно замочити на десять або 12 годин, ретельно поливши грядку.
Також для липневої посадки на городі чудово підійдуть такі популярні рослини, як:
- Цибуля-порей
- Шпинат
- Рукола
- Дайкон
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