Что посадить на огороде в июле — самые лучшие растения для посева летом

Дачница, которая возится на огороде. Фото: Maxideza

Июль — это самый жаркий период летнего сезона, поэтому далеко не все растения способны выдержать такую температуру воздуха. Чтобы "не прогадать", следует понимать, что лучше посадить на огороде во втором летнем месяце, чтобы быстро собрать урожай.

Новини.LIVE называет эти растения.

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Укроп

Эту зелень можно сажать каждые 15-20 дней в течение всего летнего сезона, а поскольку семена всходят медленно, их следует перед этим замочить. Что касается места посадки, то укропу нужна хорошо освещенная грядка и плодородная почва. Чтобы посадить зелень, возьмите десять литров перегноя и одну столовую ложку комплексного минерального удобрения.

Большой урожай укропа на огороде. Фото: Pinterest

Салат

Если вы в июле посадите кресс-салат на огороде, можете уже через две недели собрать урожай, а если листовой салат — примерно через месяц. Когда вы увидели первые всходы, обязательно прорежьте их, и не забывайте поливать салат в сухую погоду.

Выращенный салат на огороде. Фото: Pinterest

Петрушка

Также отличным вариантом для июльской посадки на огороде считается посев петрушки. Если вы это сделаете, то можете собрать обильный урожай уже в конце сезона.

Урожай петрушки на участке. Фото: Epic Gardening

Редис

Этот овощ обычно сажают с интервалом в две недели, а если в почве достаточный уровень азота, то корнеплоды получатся нежными и очень сочными.

Посаженная на огороде редиска. Фото: Pinterest

Бобовые

Бобовые культуры очень быстро созревают и, к тому же, способны выдерживать холод. Но прежде, чем сажать горох, фасоль и бобы в июле, их семена нужно замочить на десять или 12 часов, тщательно полив грядку.

Бобовые культуры на огороде. Фото: Pinterest

Также для июльской посадки на огороде отлично подойдут такие популярные растения, как:

Лук-порей

Шпинат

Рукола

Дайкон

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