Що посадити поруч з редискою — список найкращих рослин-сусідів та поради

Городник тримає свіжу редиску. Фото: depositphotos.com

Редиска — смачний овоч, який за сезон можна виростити кілька разів, адже він швидко дозріває. Проте, щоб максимально ефективно використовувати грядки та отримувати якісні та великі врожаї, необхідно забезпечити рослині хороший догляд й потурбуватися про правильне сусідство.

Які рослини посадити поруч з редискою, щоб майбутній врожай вас приємно здивував, розповіли досвідчені городники Gardening Know How.

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Як зазначають фахівці, оскільки редиска швидкоросла культура, то разом із нею можна садити ті овочі, які ростуть повільніше. Поки врожай не надто затінений, ці маленькі коренеплоди зростатимуть біля багатьох видів рослин.

Так, напровесні, щойно ґрунт стане придатним для обробки, біля редису висівають горох і листовий салат. Повільніше зростання гороху і салату дозволяє редисці розвиватися без проблем, до того ж час збирання врожаю коренеплоду настане задовго до двох інших овочів.

Також разом із більш ранніми сортами редису можна садити помідори та перець.

Дівчина працює на городі. Фото: freepik.com

З якими рослинами редиска може обмінюватися корисними речовинами

Одними з найкращих сусідів для редиски будуть огірки. Річ у тім, що редиска здатна відлякувати огіркових жуків від цього зеленого овочу. І огірки мають тривалий вегетаційний період.

Захистити саму редиску від шкідників та хвороб здатні:

різни види духмяних трав;

настурція;

види сімейства цибулевих, що сильно пахнуть.

Квасоля та запашний горошок, які підіймаються високо над городом на кілках, допомагають фіксувати азот у ґрунті та підвищують урожайність.

Також поруч із редискою можна саджати:

моркву;

петрушку;

кріп;

базилік;

цибулю;

кавун.

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