Что посадить рядом с редиской — список лучших растений-соседей и советы

Огородник держит свежую редиску. Фото: depositphotos.com

Редис — вкусный овощ, который за сезон можно вырастить несколько раз, ведь он быстро созревает. Однако чтобы максимально эффективно использовать грядки и получать качественные и большие урожаи, необходимо обеспечить растению хороший уход и позаботиться о правильном соседстве.

Какие растения посадить рядом с редиской, чтобы будущий урожай вас приятно удивил, рассказали опытные огородники Gardening Know How.

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Как отмечают специалисты, поскольку редис быстрорастущая культура, то вместе с ней можно сажать овощи, которые растут медленнее. Пока урожай не слишком затенен, эти маленькие корнеплоды будут расти со многими видами растений.

Так, ранней весной, как только почва станет пригодной для обработки, возле редиса высевают горох и листовой салат. Более медленный рост гороха и салата позволяет редиске развиваться без проблем, в то же время сбор урожая корнеплода наступит задолго до двух других овощей.

Также вместе с более ранними сортами редиса можно сажать помидоры и перец.

Девушка работает на огороде. Фото: freepik.com

С какими растениями редис может обмениваться полезными веществами

Одними из лучших соседей для редиса будут огурцы. Дело в том, что редис способен отпугивать огуречных жуков от этого зеленого овоща. И огурцы имеют длительный вегетационный период.

Защитить сам редис от вредителей и болезней способны:

разные виды ароматных трав;

настурция;

виды семейства луковых, которые сильно пахнут.

Фасоль и душистый горошек, которые поднимаются высоко над огородом на кольях, помогают фиксировать азот в почве и повышают урожайность.

Также рядом с редиской можно сажать:

морковь;

петрушку;

укроп;

базилик;

лук;

арбуз.

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