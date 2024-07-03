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Чим підживити солодкий перець у липні — секрет городників для щедрого врожаю

3 липня 2024 07:32
90ea447c-71b2-4cef-bf87-32274f646600 - Анастасія Мироненко
Чим підгодувати солодкий перець у липні — рецепт найкращого добрива для овочу
Врожай солодкого перцю на городі. Фото: agro-market
90ea447c-71b2-4cef-bf87-32274f646600 - Анастасія Мироненко

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Солодкий перець — один з найулюбленіших літніх овочів українців, який можна зустріти мало не в кожному городі та саду. Проте, для якісного плодоношення рослина потребує дбайливого підходу, а також вчасного та якісного підживлення. 

Яким добривом підживити солодкий перець в липні, щоб отримати щедрий врожай овочу, розповів фахівець на YouTube-каналі "Наша дача".

Навіщо підживлювати солодкий перець у липні

Як зазначають досвідчені городники, розповсюджена проблема, коли на невеличких кущах перцю з'являється велика кількість плодів. Однак через те, що кущ недостатньо розвинений, рослина скидає нову зав'язь. 

Щоб такого не відбулося, солодкому перцю треба допомогти наростити листо-стеблову масу. Тоді нове цвітіння буде зав'язуватися і на кущах буде ще більше плодів.

 

Навіщо підживлювати солодкий перець у липні
Кущ перцю з плодами. Фото: depositphotos.com

Чим підгодувати солодкий перець у липні 

Для того, щоб рослина почала нарощувати листя і стебло, необхідно внести азотне підживлення. Експерт радить таку формулу ідеального добрива для перцю: 15/7/7, де 15 — азоту, 7 — фосфору, 7 — калію.

Перці треба підживити за інструкцією кілька разів з інтервалом 10 днів, поки не побачите, що рослини почали нарощувати лист і перестали скидати зав'язь.

 

Раніше ми розповідали, чим підживити баклажани в липні. 

Нагадаємо, ми писали три народні рецепти добрив для огірків від досвідчених городників, перевірені роками.

Також радимо вам дізнатися, як врятувати рослину після надмірної кількості добрив.

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