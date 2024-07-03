Чим підгодувати солодкий перець у липні — рецепт найкращого добрива для овочу

Врожай солодкого перцю на городі. Фото: agro-market

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Солодкий перець — один з найулюбленіших літніх овочів українців, який можна зустріти мало не в кожному городі та саду. Проте, для якісного плодоношення рослина потребує дбайливого підходу, а також вчасного та якісного підживлення.

Яким добривом підживити солодкий перець в липні, щоб отримати щедрий врожай овочу, розповів фахівець на YouTube-каналі "Наша дача".

Навіщо підживлювати солодкий перець у липні

Як зазначають досвідчені городники, розповсюджена проблема, коли на невеличких кущах перцю з'являється велика кількість плодів. Однак через те, що кущ недостатньо розвинений, рослина скидає нову зав'язь.

Щоб такого не відбулося, солодкому перцю треба допомогти наростити листо-стеблову масу. Тоді нове цвітіння буде зав'язуватися і на кущах буде ще більше плодів.

Кущ перцю з плодами. Фото: depositphotos.com

Чим підгодувати солодкий перець у липні

Для того, щоб рослина почала нарощувати листя і стебло, необхідно внести азотне підживлення. Експерт радить таку формулу ідеального добрива для перцю: 15/7/7, де 15 — азоту, 7 — фосфору, 7 — калію.

Перці треба підживити за інструкцією кілька разів з інтервалом 10 днів, поки не побачите, що рослини почали нарощувати лист і перестали скидати зав'язь.

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