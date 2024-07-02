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Чим слід підживити цибулю в липні — найдієвіші добрива на літо

2 липня 2024 00:03
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Катерина Волченко
Чим підживити цибулю на городі в липні — найкращі добрива
Городниця, яка тримає цибулю в руках. Фото: Laidback Gardener
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Катерина Волченко

Кожен досвідчений городник знає, як важливо ретельно доглядати свою ділянку, щоб мати щедрий врожай. Те ж саме стосується і цибулі, яку необхідно підживлювати, особливо, це важливо робити влітку, коли надворі дуже спекотно.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для городників.

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Деякі дачники не поспішають доглядати цибулю на городі, і це дарма! Річ у тому, що цей овоч, як і будь-яка інша рослина на городі, потребує того, щоб отримувати своєчасне підживлення. Але щоб виростити велику і негірку цибулю на городі, варто знати, яке добриво їй необхідне.

Большой урожай лука на огороде
Великий врожай цибулі на городі. Фото: Growing Produce

Ефективне підживлення цибулі в липні

Оскільки червень вже позаду, слід замислитися над тим, яким добривом підживлювати цибулю на городі в липні. Досвідчені дачники впевнені, щоб в другому літньому місяці варто підживлювати цибулю золою, адже до її складу входить фосфор і калій, а вони необхідні цьому овочу.

Щоб збільшити врожай цибулі, потрібно приготувати ефективну суміш, якою слід підживити овоч. Для цього вам необхідно взяти такі інгредієнти, як:

  • Зола — 200 грамів
  • Окріп — одне відро

Для приготування дієвого розчину для підживлення цибулі, змішайте всі ці інгредієнти і залиште на два-три дні, щоб він настоявся, а потім полийте грядки. Але важливо розуміти, що це добриво можна використовувати не більше трьох разів на сезон, але не пізніше, ніж за два тижні, до початку збору врожаю.

Человек, поливающий лук на огороде
Людина, яка поливає цибулю на городі. Фото: Decorexpro

Найулюбленіші добрива у цибулі

Щоб цибуля гарно росла, її необхідно підживлювати добривами із вмістом азоту, а щоб вона стійко витримувала зміни зміни температури, додавайте до неї добрива з калієм. 

Якщо ж ви хочете не тільки підгодувати цибулю, а й захистити її від різних захворювань, додавайте добрива з фосфором. Добрива, які найбільше любить цибуля, це:

  • Калієва сіль
  • Нітрофосфат
  • Аміачна селітра

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини категорично не можна садити поруч із цибулею на городі. 

Раніше ми розповідали про те, що слід посадити біля цибулі для рясного врожаю.

Також ми повідомляли про те, як можна з легкістю виростити зелену цибулю в домашніх умовах.

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