Чем подкормить лук на огороде в июле — самые лучшие удобрения

Огородница, держащая лук в руках. Фото: Laidback Gardener

Каждый опытный огородник знает, как важно тщательно ухаживать за своим участком, чтобы иметь щедрый урожай. То же самое касается и лука, который необходимо подкармливать, особенно, это важно делать летом, когда на улице очень жарко.

Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для огородников.

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Некоторые дачники не спешат ухаживать за луком на огороде, и это зря! Дело в том, что этот овощ, как и любое другое растение на огороде, нуждается в том, чтобы получать своевременную подкормку. Но чтобы вырастить большой и негорький лук на огороде, стоит знать, какое удобрение ему необходимо.

Большой урожай лука на огороде. Фото: Growing Produce

Эффективная подкормка лука в июле

Поскольку июнь уже позади, следует задуматься над тем, каким удобрением подкармливать лук на огороде в июле. Опытные дачники уверены, чтобы во втором летнем месяце следует подкармливать лук золой, ведь в ее состав входит фосфор и калий, а они необходимы этому овощу.

Чтобы увеличить урожай лука, нужно приготовить эффективную смесь, которой следует подкормить овощи. Для этого вам необходимо взять такие ингредиенты, как:

Зола — 200 грамм

Кипяток — одно ведро

Для приготовления действенного раствора для подкормки лука смешайте все эти ингредиенты и оставьте на два-три дня, чтобы он настоялся, а затем полейте грядки. Но важно понимать, что это удобрение можно использовать не более трех раз в сезон, но не позднее, чем за две недели до начала сбора урожая.

Человек, поливающий лук на огороде. Фото: Decorexpro

Самые любимые удобрения лука

Чтобы лук хорошо рос, его необходимо подкармливать удобрениями с содержанием азота, а чтобы он стойко выдерживал изменения температуры, добавляйте к нему удобрения с калием.

Если же вы хотите не только подкормить лук, но и защитить его от разных заболеваний, добавляйте удобрения с фосфором. Удобрения, которые больше всего любит лук, это:

Калиевая соль

Нитрофосфат

Аммиачная селитра

Напомним, мы писали о том, какие растения категорически нельзя сажать рядом с луком в огороде.

Раньше мы рассказывали о том, что следует посадить возле лука для обильного урожая.

Также мы сообщали о том, как можно с легкостью вырастить зеленый лук в домашних условиях.