Чем подкормить лук на огороде в июле — самые лучшие удобрения

Чем стоит подкормить лук в июле — самые действенные удобрения на лето
Каждый опытный огородник знает, как важно тщательно ухаживать за своим участком, чтобы иметь щедрый урожай. То же самое касается и лука, который необходимо подкармливать, особенно, это важно делать летом, когда на улице очень жарко.
Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для огородников.
Некоторые дачники не спешат ухаживать за луком на огороде, и это зря! Дело в том, что этот овощ, как и любое другое растение на огороде, нуждается в том, чтобы получать своевременную подкормку. Но чтобы вырастить большой и негорький лук на огороде, стоит знать, какое удобрение ему необходимо.
Эффективная подкормка лука в июле
Поскольку июнь уже позади, следует задуматься над тем, каким удобрением подкармливать лук на огороде в июле. Опытные дачники уверены, чтобы во втором летнем месяце следует подкармливать лук золой, ведь в ее состав входит фосфор и калий, а они необходимы этому овощу.
Чтобы увеличить урожай лука, нужно приготовить эффективную смесь, которой следует подкормить овощи. Для этого вам необходимо взять такие ингредиенты, как:
- Зола — 200 грамм
- Кипяток — одно ведро
Для приготовления действенного раствора для подкормки лука смешайте все эти ингредиенты и оставьте на два-три дня, чтобы он настоялся, а затем полейте грядки. Но важно понимать, что это удобрение можно использовать не более трех раз в сезон, но не позднее, чем за две недели до начала сбора урожая.
Самые любимые удобрения лука
Чтобы лук хорошо рос, его необходимо подкармливать удобрениями с содержанием азота, а чтобы он стойко выдерживал изменения температуры, добавляйте к нему удобрения с калием.
Если же вы хотите не только подкормить лук, но и защитить его от разных заболеваний, добавляйте удобрения с фосфором. Удобрения, которые больше всего любит лук, это:
- Калиевая соль
- Нитрофосфат
- Аммиачная селитра
Напомним, мы писали о том, какие растения категорически нельзя сажать рядом с луком в огороде.
Раньше мы рассказывали о том, что следует посадить возле лука для обильного урожая.
Также мы сообщали о том, как можно с легкостью вырастить зеленый лук в домашних условиях.
Читайте Новини.LIVE!