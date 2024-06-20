Які рослини заборонено садити біля кабачків на городі — є ризик втратити врожай

Дачник, який тримає стиглий кабачок на городі. Фото: NDR

Коли ви вирощуєте якусь культуру на городі, дуже важливо звертати увагу на те, які рослини ростуть на тій чи іншій грядці. Те ж саме стосується і кабачків, які не переносять по сусідству певні види рослин, тому, щоб не зіпсувати врожай, потрібно знати про цих "сусідів".

Новини.LIVE називає ці рослини.

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Будь-які культури на городі, чи то квіти, чи то овочі, потребують ретельного догляду. Та у всіх їх є певні вимоги стосовно того, які рослини не повинні бути на одній грядці з ними. Наприклад, якщо говорити про кабачки, то їм важливо, щоб поруч із ними не було деяких рослин.

Тож, якщо ви не хочете зіпсувати свій врожай, враховуйте те, які рослини в жодному випадку не можна вирощувати на одній грядці з кабачками.

Стиглі кабачки на городі. Фото: MSN

Перелік заборонених для кабачків рослин

Попри те, що кабачки не потребують дуже сильного догляду, є певні рослини, які можуть пригнічувати розвиток цієї культури. Так, досвідчені дачники категорично не радять вирощувати на одній грядці з цими овочами такі рослини, як:

Гарбузи

Огірки

Цукіні

Патисони

Болгарський перець

Людина, яка показує урожай кабачків. Фото: MSN

Причини, з яких ці рослини не можна садити біля кабачків

Ці рослини в жодному разі не можна вирощувати на одній грядці з кабачками через те, що вони стануть для них справжніми конкурентами. Вони можуть забирати у кабачків воду і поживні компоненти, які необхідні цим овочам для нормального росту і розвитку.

До того ж, ці овочі мають спільних шкідників і хвороби, а тому вони можуть одне одного заражати. Це, в свою чергу, також погано вплине на урожай кабачків. Тому для гарного врожаю досвідчені дачники категорично не радять садити ці рослини біля кабачків.

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