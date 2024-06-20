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Можна залишитися без врожаю — які рослини заборонено садити біля кабачків на городі

20 червня 2024 00:03
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Які рослини заборонено садити біля кабачків на городі — є ризик втратити врожай
Дачник, який тримає стиглий кабачок на городі. Фото: NDR
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Коли ви вирощуєте якусь культуру на городі, дуже важливо звертати увагу на те, які рослини ростуть на тій чи іншій грядці. Те ж саме стосується і кабачків, які не переносять по сусідству певні види рослин, тому, щоб не зіпсувати врожай, потрібно знати про цих "сусідів".

Новини.LIVE називає ці рослини.

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Будь-які культури на городі, чи то квіти, чи то овочі, потребують ретельного догляду. Та у всіх їх є певні вимоги стосовно того, які рослини не повинні бути на одній грядці з ними. Наприклад, якщо говорити про кабачки, то їм важливо, щоб поруч із ними не було деяких рослин.

Тож, якщо ви не хочете зіпсувати свій врожай, враховуйте те, які рослини в жодному випадку не можна вирощувати на одній грядці з кабачками.

Спелые кабачки на огороде
Стиглі кабачки на городі. Фото: MSN

Перелік заборонених для кабачків рослин

Попри те, що кабачки не потребують дуже сильного догляду, є певні рослини, які можуть пригнічувати розвиток цієї культури. Так, досвідчені дачники категорично не радять вирощувати на одній грядці з цими овочами такі рослини, як:

  • Гарбузи
  • Огірки
  • Цукіні
  • Патисони
  • Болгарський перець
Человек, который показывает урожай кабачков
Людина, яка показує урожай кабачків. Фото: MSN

Причини, з яких ці рослини не можна садити біля кабачків

Ці рослини в жодному разі не можна вирощувати на одній грядці з кабачками через те, що вони стануть для них справжніми конкурентами. Вони можуть забирати у кабачків воду і поживні компоненти, які необхідні цим овочам для нормального росту і розвитку. 

До того ж, ці овочі мають спільних шкідників і хвороби, а тому вони можуть одне одного заражати. Це, в свою чергу, також погано вплине на урожай кабачків. Тому для гарного врожаю досвідчені дачники категорично не радять садити ці рослини біля кабачків.

Нагадаємо, ми писали про те, які рослини категорично не можна вирощувати поруч із часником. 

Раніше ми розповідали про те, які рослини варто посадити навколо горіхового дерева для великого врожаю. 

Також ми повідомляли про те, що варто посадити на одній грядці з редискою для гарного врожаю.

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кабачки

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