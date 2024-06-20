Какие растения запрещено сажать возле кабачков на огороде — есть риск потерять урожай

Дачник, держащий спелый кабачок на огороде. Фото: NDR

Когда вы выращиваете какую-то культуру на огороде, очень важно обращать внимание на то, какие растения растут на той или иной грядке. То же самое касается и кабачков, которые не переносят по соседству определенные виды растений, поэтому, чтобы не испортить урожай, нужно знать об этих "соседах".

Новини.LIVE называет эти растения.

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Любые культуры на огороде, будь то цветы или овощи, нуждаются в тщательном уходе. Но у всех есть определенные требования относительно того, какие растения не должны быть на одной грядке с ними. Например, если говорить о кабачках, то им важно, чтобы рядом с ними не было некоторых растений.

Итак, если вы не хотите испортить свой урожай, учитывайте то, какие растения ни в коем случае нельзя выращивать на одной грядке с кабачками.

Спелые кабачки на огороде. Фото: MSN

Список запрещенных для кабачков растений

Несмотря на то, что кабачки не нуждаются в очень сильном уходе, есть определенные растения, которые могут подавлять развитие этой культуры. Так, опытные дачники категорически не советуют выращивать на одной грядке с этими овощами такие растения, как:

Тыквы

Огурцы

Цуккини

Патисоны

Болгарский перец

Человек, показывающий урожай кабачков. Фото: MSN

Причины, по которым эти растения нельзя сажать возле кабачков

Эти растения ни в коем случае нельзя выращивать на одной грядке с кабачками из-за того, что они станут для них настоящими конкурентами. Они могут забирать у кабачков воду и питательные компоненты, необходимые этим овощам для нормального роста и развития.

К тому же, эти овощи имеют общих вредителей и болезни, а потому они могут друг друга заражать. Это также плохо повлияет на урожай кабачков. Поэтому для хорошего урожая опытные дачники не советуют сажать эти растения возле кабачков.

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