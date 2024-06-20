Какие растения запрещено сажать возле кабачков на огороде — есть риск потерять урожай

Можно остаться без урожая — какие растения запрещено сажать возле кабачков на огороде
Когда вы выращиваете какую-то культуру на огороде, очень важно обращать внимание на то, какие растения растут на той или иной грядке. То же самое касается и кабачков, которые не переносят по соседству определенные виды растений, поэтому, чтобы не испортить урожай, нужно знать об этих "соседах".
Новини.LIVE называет эти растения.
Любые культуры на огороде, будь то цветы или овощи, нуждаются в тщательном уходе. Но у всех есть определенные требования относительно того, какие растения не должны быть на одной грядке с ними. Например, если говорить о кабачках, то им важно, чтобы рядом с ними не было некоторых растений.
Итак, если вы не хотите испортить свой урожай, учитывайте то, какие растения ни в коем случае нельзя выращивать на одной грядке с кабачками.
Список запрещенных для кабачков растений
Несмотря на то, что кабачки не нуждаются в очень сильном уходе, есть определенные растения, которые могут подавлять развитие этой культуры. Так, опытные дачники категорически не советуют выращивать на одной грядке с этими овощами такие растения, как:
- Тыквы
- Огурцы
- Цуккини
- Патисоны
- Болгарский перец
Причины, по которым эти растения нельзя сажать возле кабачков
Эти растения ни в коем случае нельзя выращивать на одной грядке с кабачками из-за того, что они станут для них настоящими конкурентами. Они могут забирать у кабачков воду и питательные компоненты, необходимые этим овощам для нормального роста и развития.
К тому же, эти овощи имеют общих вредителей и болезни, а потому они могут друг друга заражать. Это также плохо повлияет на урожай кабачков. Поэтому для хорошего урожая опытные дачники не советуют сажать эти растения возле кабачков.
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