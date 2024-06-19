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Які рослини ніколи не можна садити біля часнику на городі — п'ять заборонених "сусідів"

19 червня 2024 07:32
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча
Що ніколи не можна садити біля часнику — список заборонених рослин
Людина, яка тримає часник в руках. Фото: MSN
abe90de3-c8ba-4ebe-c419-5d03d8b68200 - Валентина Осадча

Сусідство з іншими рослинами на городі може як допомогти культурам, так і, навпаки, зашкодити. Наприклад, існують рослини, які категорично не можна вирощувати поруч із часником, адже вони можуть негативно вплинути на його ріст і розвиток.

Новини.LIVE розповідає про ці рослини.

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Заборонені для часника рослини

Цибуля

Попри те, що цибуля — це близький родич часнику і має такі ж самі вимоги до догляду, як і він, її категорично не можна вирощувати на одній ділянці з часником. Річ у тому, що цибуля — це справжній конкурент для культури за воду і живлення. До того ж вона може змінювати присмак і аромат часнику, що своєю чергою може погіршити якість врожаю. 

Урожай лука на огороде
Урожай цибулі на городі. Фото: Growing Produce

Картопля

Цю рослину також не можна садити на одній ділянці з часником, адже вона забиратиме всі ресурси живлення і погано впливатиме на ріст і розвиток часнику. До того ж з картоплі виходять компоненти, які здатні погіршувати присмак часнику.

Собранный урожай картофеля на огороде
Зібраний врожай картоплі на городі. Фото: Pixabay

Бобові

Такі рослини, як квасоля і горох, також вважаються забороненими для вирощування біля часнику, адже вони здатні вбирати багато води з ґрунту, а тому часник не отримуватиме достатнього вологи. 

Растения с урожаем гороха
Рослини з урожаєм гороху. Фото: Alamy

Помідори

Томати також досвідчені городники не рекомендують вирощувати на одній грядці з часником, адже вони також можуть стати конкурентами. Річ у тому, що помідори можуть забирати весь простір і світло від сонячних променів, тому погіршується якість і змінюється розмір часнику.

Урожай спелых помидоров на огороде
Урожай стиглих помідорів на городі. Фото: ABC

Солодкий перець 

І, нарешті, ще одна культура, яка вважається одним з найгірших сусідів для часнику, — це солодкий перець. Він також може стати конкурентом для часнику за сонячні промені, вологу та живлення. Тому експерти категорично не радять його садити біля часнику.

Выращенный сладкий перец на огороде
Вирощений солодкий перець на городі. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, чим варто підживити яровий і озимий часник для великого урожаю.

Раніше ми розповідали про те, як правильно потрібно заморожувати часник з городу. 

Також ми повідомляли про те, коли в жодному випадку не можна садити часник на городі.

рослини
поради
город
часник

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