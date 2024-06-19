Что никогда нельзя сажать возле чеснока — список запрещенных растений

Какие растения никогда нельзя сажать возле чеснока на огороде — пять запрещенных "соседей"
Соседство с другими растениями на огороде может как помочь культурам, так и, наоборот, навредить. К примеру, существуют растения, которые категорически нельзя выращивать рядом с чесноком, ведь они могут негативно повлиять на его рост и развитие.
Новини.LIVE рассказывает об этих растениях.
Запрещенные для чеснока растения
Лук
Несмотря на то, что лук — это близкий родственник чеснока и имеет такие же требования к уходу, как и он, его категорически нельзя выращивать на одном участке с чесноком. Дело в том, что лук — это настоящий конкурент для культуры за воду и питание. К тому же, он может менять привкус и аромат чеснока, что, в свою очередь, может ухудшить качество урожая.
Картофель
Это растение также нельзя сажать на одном участке с чесноком, ведь оно будет забирать все ресурсы питания и будет плохо влиять на рост и развитие чеснока. К тому же, из картофеля выходят компоненты, способные ухудшать привкус чеснока.
Бобовые
Такие растения, как фасоль и горох, также считаются запрещенными для выращивания возле чеснока, ведь они способны впитывать много воды из почвы, поэтому чеснок не будет получать достаточно влаги.
Помидоры
Томаты также опытные огородники не рекомендуют выращивать на одной грядке с чесноком, ведь они могут стать конкурентами. Дело в том, что помидоры могут забирать все пространство и свет от солнечных лучей, поэтому ухудшается качество и меняется размер чеснока.
Сладкий перец
И, наконец, еще одна культура, которая считается одним из самых плохих соседей для чеснока — это сладкий перец. Он может стать конкурентом для чеснока за солнечные лучи, влагу и питание. Поэтому эксперты категорически не советуют его сажать возле чеснока.
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