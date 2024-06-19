Что никогда нельзя сажать возле чеснока — список запрещенных растений

Человек, держащий чеснок в руках. Фото: MSN

Соседство с другими растениями на огороде может как помочь культурам, так и, наоборот, навредить. К примеру, существуют растения, которые категорически нельзя выращивать рядом с чесноком, ведь они могут негативно повлиять на его рост и развитие.

Новини.LIVE рассказывает об этих растениях.

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Запрещенные для чеснока растения

Лук

Несмотря на то, что лук — это близкий родственник чеснока и имеет такие же требования к уходу, как и он, его категорически нельзя выращивать на одном участке с чесноком. Дело в том, что лук — это настоящий конкурент для культуры за воду и питание. К тому же, он может менять привкус и аромат чеснока, что, в свою очередь, может ухудшить качество урожая.

Урожай лука на огороде. Фото: Growing Produce

Картофель

Это растение также нельзя сажать на одном участке с чесноком, ведь оно будет забирать все ресурсы питания и будет плохо влиять на рост и развитие чеснока. К тому же, из картофеля выходят компоненты, способные ухудшать привкус чеснока.

Собранный урожай картофеля на огороде. Фото: Pixabay

Бобовые

Такие растения, как фасоль и горох, также считаются запрещенными для выращивания возле чеснока, ведь они способны впитывать много воды из почвы, поэтому чеснок не будет получать достаточно влаги.

Растения с урожаем гороха. Фото: Alamy

Помидоры

Томаты также опытные огородники не рекомендуют выращивать на одной грядке с чесноком, ведь они могут стать конкурентами. Дело в том, что помидоры могут забирать все пространство и свет от солнечных лучей, поэтому ухудшается качество и меняется размер чеснока.

Урожай спелых помидоров на огороде. Фото: ABC

Сладкий перец

И, наконец, еще одна культура, которая считается одним из самых плохих соседей для чеснока — это сладкий перец. Он может стать конкурентом для чеснока за солнечные лучи, влагу и питание. Поэтому эксперты категорически не советуют его сажать возле чеснока.

Выращенный сладкий перец на огороде. Фото: Pinterest

Напомним, мы писали о том, чем следует подкормить яровой и озимый чеснок для большого урожая.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно нужно замораживать чеснок с огорода.

Также мы сообщали о том, когда ни в коем случае нельзя сажать чеснок на огороде.