Чем подкормить сладкий перец в июле — рецепт лучшего удобрения для овоща

Урожай сладкого перца на огороде. Фото: agro-market

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Сладкий перец — один из самых любимых летних овощей украинцев, который можно встретить чуть ли не в каждом огороде и саду. Однако для качественного плодоношения растение требует бережного подхода, а также своевременной и качественной подкормки.

Каким удобрением подкормить сладкий перец в июле, чтобы получить щедрый урожай овоща, рассказал специалист на YouTube-канале "Наша дача".

Зачем подкармливать сладкий перец в июле

Как отмечают опытные огородники, распространена проблема, когда на небольших кустах перца появляется большое количество плодов. Однако из-за того, что куст недостаточно развит, растение сбрасывает новую завязь.

Чтобы такого не произошло, сладкому перцу нужно помочь нарастить листостебельную массу. Тогда новое цветение будет завязываться, и на кустах будет еще больше плодов.

Куст перца с плодами. Фото: depositphotos.com

Чем прикормить сладкий перец в июле

Для того чтобы растение начало наращивать листья и стебли, необходимо внести азотную подкормку. Эксперт советует следующую формулу идеального удобрения для перца: 15/7/7, где 15 — азота, 7 — фосфора, 7 — калия.

Перцы нужно подкормить по инструкции несколько раз с интервалом 10 дней, пока не увидите, что растения начали наращивать лист и перестали сбрасывать завязь.

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