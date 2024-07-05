Что делать, если на огурцах сохнут листья — как спасти урожай

Сохнут листья на огурцах — почему так происходит и как с этим бороться
Огороду на даче важен правильный уход, и без него точно нельзя вырастить большой урожай овощей, фруктов или других растений. Например, иногда можно заметить пожелтевшие листья огурцов, которые срочно нужно спасать, но как правильно это делать, читайте ниже.
О том, почему сохнут листья огурцов и как исправить эту проблему, читайте в материале Новини.LIVE.
Почему желтеют и сохнут листья огурцов
Если вы хотите иметь большой урожай огурцов, обращайте внимание на то, в каком состоянии их листья. Если они снаружи выглядят сухо, это значит, что пора спасать плоды. Обычно основными причинами сухих листьев у огурцов являются:
- Резкие изменения температур
- Слишком горячий воздух
- Дефицит света
- Неправильный полив
- Дефицит питательных компонентов
- Различные заболевания
Как спасти засохшие листья огурцов
Если у вас постоянно меняется температура воздуха, накрывайте огурцы агроволокном. Дело в том, что в теплицах огурцы растут лучше, чем на открытом грунте. Если на улице слишком горячо, накройте овощи сеткой для создания тени. Ни в коем случае не поливайте огурцы на палящем солнце, ведь их листья могут сильно пострадать.
Если вы заметили, что не только нижние, но и верхние листья огурцов начинают засыхать, добавьте свет. При необходимости прорежьте кусты, удалите желтые листья и постоянно избавляйтесь от старых листьев.
Также эта проблема может возникать из-за неправильного полива растений — если вы добавили слишком много воды, оставьте почву высохнуть, снимите мульчу и проветрите теплицу, а если на улице прохладно, сократите количество поливов.
Если вашим огурцам не хватает удобрений, перед посадкой подживите почву компостом, перегноем или древесной золой и ни в коем случае не перекармливайте овощ азотными удобрениями. Еще одной причиной могут быть болезни, поэтому обработайте огурцы народными средствами или фунгицидами.
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