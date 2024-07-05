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Сохнут листья на огурцах — почему так происходит и как с этим бороться

5 июля 2024 02:45
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Екатерина Волченко
Что делать, если на огурцах сохнут листья — как спасти урожай
Человек, который опрыскивает огурцы. Фото: Freepik
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Екатерина Волченко

Огороду на даче важен правильный уход, и без него точно нельзя вырастить большой урожай овощей, фруктов или других растений. Например, иногда можно заметить пожелтевшие листья огурцов, которые срочно нужно спасать, но как правильно это делать, читайте ниже.

О том, почему сохнут листья огурцов и как исправить эту проблему, читайте в материале Новини.LIVE.

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Почему желтеют и сохнут листья огурцов

Если вы хотите иметь большой урожай огурцов, обращайте внимание на то, в каком состоянии их листья. Если они снаружи выглядят сухо, это значит, что пора спасать плоды. Обычно основными причинами сухих листьев у огурцов являются:

  • Резкие изменения температур
  • Слишком горячий воздух
  • Дефицит света
  • Неправильный полив
  • Дефицит питательных компонентов
  • Различные заболевания
Сухие листья огурцов на огороде
Сухие листья огурцов на огороде. Фото: Pinterest

Как спасти засохшие листья огурцов

Если у вас постоянно меняется температура воздуха, накрывайте огурцы агроволокном. Дело в том, что в теплицах огурцы растут лучше, чем на открытом грунте. Если на улице слишком горячо, накройте овощи сеткой для создания тени. Ни в коем случае не поливайте огурцы на палящем солнце, ведь их листья могут сильно пострадать.

Если вы заметили, что не только нижние, но и верхние листья огурцов начинают засыхать, добавьте свет. При необходимости прорежьте кусты, удалите желтые листья и постоянно избавляйтесь от старых листьев.

Опрыскивание листьев огурцов на огороде
Опрыскивание листьев огурцов в огороде. Фото: Decorexpro

Также эта проблема может возникать из-за неправильного полива растений — если вы добавили слишком много воды, оставьте почву высохнуть, снимите мульчу и проветрите теплицу, а если на улице прохладно, сократите количество поливов.

Если вашим огурцам не хватает удобрений, перед посадкой подживите почву компостом, перегноем или древесной золой и ни в коем случае не перекармливайте овощ азотными удобрениями. Еще одной причиной могут быть болезни, поэтому обработайте огурцы народными средствами или фунгицидами.

Напомним, мы писали о том, чем необходимо подкармливать капусту на огороде в июле.

Раньше мы рассказывали о том, как можно вырастить капусту брокколи на огороде.

Также мы сообщали о том, почему на помидорах скручиваются листья и как это исправить.

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