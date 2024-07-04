Чим підживити капусту у липні — найкраще добриво для рекордного врожаю

Городник відрізає великий качан капусти. Фото: stock.adobe.com

Вирощування капусти — це складний та відповідальний процес, адже кожен садівник та городник прагне виростити овоч, який буде здоровим, хрумким, соковитим та смачним. Щоб усі необхідні якості з'єдналися, необхідно забезпечити рослині правильний догляд. Зокрема вчасне внесення добрив. Липень — один з найважливіших періодів, коли необхідно підживити культуру.

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Чим підживити капусту у липні, щоб отримати міцні, хрумкі та смачні качани, розповідаємо далі в матеріалі.

Чим підгодувати капусту на початку липня

У цей період капуста потребує мінерального підживлення. Вдалим вибором буде суперфосфатка. Кілька столових ложок препарату необхідно розчинити у 5 л води. Капусту поливають під корінь.

Підживлення капусти у серпні

У серпні підгодуйте капусту фосфором та калієм — розчиніть у відрі води столову ложку нітроамофоски, внесіть під кожен кущ літр готового добрива.

Чим підгодувати капусту для формування зав’язі

Для початку розберемося, коли зав'язується капуста. Насамперед це залежить від сорту — ранні сорти капусти формують качани в липні, пізні — в другій половині літа та на початку осені. Якщо точніше — капуста зав'язується за два місяці після посіву. Для кращого формування качанів капусту можна удобрювати протягом вегетаційного періоду органічними добривами

Догляд за капустою на городі. Фото: freepik.com

Щоб підживити капусту:

У відрі води розчиніть пів літра свіжого гною, 40 г попелу та залиште на кілька днів настоюватися. Перед внесенням добрива спочатку пролийте грядки звичайною водою, потім під кожен кущ внесіть пів літра готового добрива. Полийте цим добривом у червні, а у липні таке підживлення необхідно повторити.

У відрі води розчиніть 100 г дріжджів, 500 мл будь-якого варення, і залиште на деякий час у теплому місці. Склянку готового засобу розчиніть у відрі води та поливайте розчином в розрахунку один літр під кущ.

У літрі гарячої води розчиніть кілька грамів борної кислоти. Засіб розпорошіть на капусту в суху та безвітряну погоду.

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