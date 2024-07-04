Чем подкормить капусту в июле — лучшее удобрение для рекордного урожая

Огородник отрезает большой кочан капусты. Фото: stock.adobe.com

Выращивание капусты — это сложный и ответственный процесс, ведь каждый садовник и огородник стремится вырастить овощ, который будет здоровым, хрустящим, сочным и вкусным. Чтобы все необходимые качества объединились, необходимо обеспечить растению правильный уход. В частности, своевременное внесение удобрений. Июль — один из важнейших периодов, когда необходимо подпитать культуру.

Читайте также:

Чем подкормить капусту в июле, чтобы получить прочные, хрустящие и вкусные початки, рассказываем далее в материале.

Чем подкормить капусту в начале июля

В этот период капуста нуждается в минеральной подкормке. Удачным выбором будет суперфосфатка. Несколько столовых ложек препарата нужно растворить в 5 л воды. Капусту поливают под корень. Помните, для должного питания, каждое растение требует около 0,5-1 л раствора.

Подкормка капусты в августе

В августе также следует подкормить культуру. В это время она нуждается в удобрениях, содержащих фосфор и калий – растворите в ведре воды (10 л) столовую ложку нитроаммофоски, внесите под каждый куст литр готового удобрения.

Уход за капустой на огороде. Фото: freepik.com

Чем подкормить капусту для формирования завязи

Когда капуста завязывается, зависит от сорта растения. К примеру, ранние сорта капусты формируют кочаны именно в июле. Поздние — во второй половине лета и начале осени.

Следует заметить, капуста завязывается через два месяца после посева. Для лучшего формирования початков овощ можно удобрять в течение вегетационного периода органическими удобрениями. Можно использовать:

Навоз. На 10 л воды нужно 0,5 л свежайшего навоза, 40 г золы. Все ингредиенты следует смешать и оставить на несколько дней настаиваться в темном месте. Перед внесением удобрения сначала пролейте грядки обычной водой, затем под каждый куст внесите поллитра готового удобрения. Дрожжи. В 10 л воды растворите 100 г дрожжей, 500 мл любого варенья и оставьте на некоторое время в теплом месте. Стакан готового средства растворите еще в 10 л воды, а затем поливайте раствором в расчете один литр под куст.

Ранее мы писали, что делать, если капусту атакует белокрылка, как уничтожить вредителя.

Напомним, мы рассказывали, как правильно прополоть, окучить и разрыхлить капусту на огороде.

Также советуем вам узнать, каким удобрением подкормить сладкий перец в июле, чтобы получить щедрый урожай овоща.