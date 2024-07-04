Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Рятуйте його, доки не пізно — чому дерево втрачає зав'язь і як це виправити arrow

Рятуйте його, доки не пізно — чому дерево втрачає зав'язь і як це виправити

4 липня 2024 19:54
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Катерина Волченко
Що робити, якщо дерево втрачає зав'язь — дієві кроки до відновлення плодів
Гілка дерева, яка втратила зав'язь. Фото: Alamy
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Катерина Волченко

Коли в саду багато різних плодових дерев — це завжди гарно і високий шанс мати рясний врожай, але інколи буває так, що ці дерева втрачають зав’язь. Якщо ви помітили цю проблему в своєму саду, терміново намагайтеся врятувати свій врожай.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для садівників.

Читайте також:

Чому з дерев осипається зав’язь

Досвідчені садівники стверджують, що від цієї проблеми можуть страждати як дорослі, так і молоді плодові дерева. Причому, перші квіти і плоди у молодих дерев варто час від часу обрізати. Плодові дерева інколи можуть втрачати зав’язь з таких причин, як:

  • Погодні умови
  • Дефіцит підживлення
  • Надмірний рівень вологи в ґрунті
  • Недостатня кількість поливів
  • Шкідники і захворювання
  • Відсутність запилювачів
Завязь на ветке дерева в саду
Зав'язь на гілці дерева в саду. Фото: Delfi

Як врятувати дерева, які втрачають зав’язь

Дуже часто надворі порушується рівень вологи, через що з дерев осипається зав’язь. Якщо надворі холодно, дме вітер і постійні дощі, знижується активність запилювачів, через що плоди перестають зав’язуватися. Тому при виборі сортів варто враховувати особливість кожного плодового дерева.

Інколи зав’язь втрачається через нестачу основних елементів харчування, тому з осені краще підживлювати плодові дерева добривами із вмістом фосфору та калію. Навесні підживлюйте їх азотними добривами, але не забувайте і про калійно-фосфорні. 

Подкормка молодого плодового дерева
Підживлення молодого плодового дерева. Фото: Pinterest

Також зав’язь може втрачатися через надмірну кількість опадів і погано дренований ґрунт, тому намагайтеся робити так, щоб вода не застоювалася в пристовбурних колах. Звертайте увагу і на те, як часто ви поливаєте дерева. Експерти радять поливати дерева один раз на тиждень сімома-десятьма відрами води під кожне доросле дерево.

Шкідники та різні хвороби — це також одна з причин втрати зав’язі, тому стежте за цим ретельно і своєчасно позбавляйтеся цієї проблеми. Багато сортів дерев повинні бути додатково запилені, тому краще посадити два ранніх сорти або два пізні, щоб вони один одного запилювали.

Нагадаємо, ми писали про те, як захистити грушеве дерево від виникнення іржі. 

Раніше ми розповідали про те, як можна ефективно захистити дерева в саду від птахів. 

Також ми повідомляли про те, як з легкістю можна виростити інжирне дерево в саду.

дерева поради сад плодові дерева

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо