Що робити, якщо дерево втрачає зав'язь — дієві кроки до відновлення плодів

Гілка дерева, яка втратила зав'язь. Фото: Alamy

Коли в саду багато різних плодових дерев — це завжди гарно і високий шанс мати рясний врожай, але інколи буває так, що ці дерева втрачають зав’язь. Якщо ви помітили цю проблему в своєму саду, терміново намагайтеся врятувати свій врожай.

Новини.LIVE ділиться найкращими порадами для садівників.

Читайте також:

Чому з дерев осипається зав’язь

Досвідчені садівники стверджують, що від цієї проблеми можуть страждати як дорослі, так і молоді плодові дерева. Причому, перші квіти і плоди у молодих дерев варто час від часу обрізати. Плодові дерева інколи можуть втрачати зав’язь з таких причин, як:

Погодні умови

Дефіцит підживлення

Надмірний рівень вологи в ґрунті

Недостатня кількість поливів

Шкідники і захворювання

Відсутність запилювачів

Зав'язь на гілці дерева в саду. Фото: Delfi

Як врятувати дерева, які втрачають зав’язь

Дуже часто надворі порушується рівень вологи, через що з дерев осипається зав’язь. Якщо надворі холодно, дме вітер і постійні дощі, знижується активність запилювачів, через що плоди перестають зав’язуватися. Тому при виборі сортів варто враховувати особливість кожного плодового дерева.

Інколи зав’язь втрачається через нестачу основних елементів харчування, тому з осені краще підживлювати плодові дерева добривами із вмістом фосфору та калію. Навесні підживлюйте їх азотними добривами, але не забувайте і про калійно-фосфорні.

Підживлення молодого плодового дерева. Фото: Pinterest

Також зав’язь може втрачатися через надмірну кількість опадів і погано дренований ґрунт, тому намагайтеся робити так, щоб вода не застоювалася в пристовбурних колах. Звертайте увагу і на те, як часто ви поливаєте дерева. Експерти радять поливати дерева один раз на тиждень сімома-десятьма відрами води під кожне доросле дерево.

Шкідники та різні хвороби — це також одна з причин втрати зав’язі, тому стежте за цим ретельно і своєчасно позбавляйтеся цієї проблеми. Багато сортів дерев повинні бути додатково запилені, тому краще посадити два ранніх сорти або два пізні, щоб вони один одного запилювали.

Нагадаємо, ми писали про те, як захистити грушеве дерево від виникнення іржі.

Раніше ми розповідали про те, як можна ефективно захистити дерева в саду від птахів.

Також ми повідомляли про те, як з легкістю можна виростити інжирне дерево в саду.