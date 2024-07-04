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Спасайте его, пока не поздно — почему дерево теряет завязь и как это исправить

4 июля 2024 19:54
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Екатерина Волченко
Что делать, если дерево теряет завязь — действенные шаги к восстановлению плодов
Ветка дерева, потерявшая завязь. Фото: Alamy
a0858948-8288-4978-718c-eef93c9dc800 - Екатерина Волченко

Когда в саду много разных плодовых деревьев — это всегда красиво и высокий шанс иметь обильный урожай, но иногда бывает так, что эти деревья теряют завязь. Если вы заметили эту проблему в своем саду, срочно старайтесь спасти свой урожай.

Новини.LIVE делится самыми лучшими советами для садоводов.

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Почему с деревьев осыпается завязь

Опытные садоводы утверждают, что от этой проблемы могут страдать как взрослые, так и молодые плодовые деревья. Причем, первые цветы и плоды у молодых деревьев стоит время от времени обрезать. Плодовые деревья иногда могут терять завязь по таким причинам, как:

  • Погодные условия
  • Дефицит подкормки
  • Чрезмерный уровень влаги в почве
  • Недостаточное количество поливов
  • Вредители и заболевания
  • Отсутствие опылителей
Завязь на ветке дерева в саду.
Завязь на ветке дерева в саду. Фото: Delfi

Как спасти деревья, которые теряют завязь

Очень часто на улице нарушается уровень влаги, из-за чего с деревьев осыпается завязь. Если на воздухе холодно, дует ветер и постоянные дожди, снижается активность опылителей, из-за чего плоды перестают завязываться. Поэтому при выборе сортов следует учитывать особенность каждого плодового дерева.

Иногда завязь теряется из-за нехватки основных элементов питания, поэтому с осени лучше подкармливать плодовые деревья удобрениями с содержанием фосфора и калия. Весной подпитывайте их азотными удобрениями, но не забывайте и о калийно-фосфорных.

Подкормка молодого плодового дерева
Подкормка молодого плодового дерева. Фото: Pinterest

Также завязь может теряться из-за чрезмерного количества осадков и плохо дренированной почвы, поэтому старайтесь делать так, чтобы вода не застаивалась в приствольных кругах. Обращайте внимание и на то, как часто вы поливаете деревья. Эксперты советуют поливать деревья один раз в неделю семью-десятью ведрами воды под каждое взрослое дерево.

Вредители и различные болезни — это также одна из причин потери завязи, поэтому следите за этим тщательно и своевременно избавляйтесь от этой проблемы. Многие сорта деревьев должны быть дополнительно опылены, поэтому лучше посадить два ранних сорта или два поздних, чтобы они друг друга опыляли.

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