Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Дім arrow Пернаті шкідники навіть на подивляться в бік саду — як захистити дерева від птахів arrow

Пернаті шкідники навіть на подивляться в бік саду — як захистити дерева від птахів

3 липня 2024 16:54
90ea447c-71b2-4cef-bf87-32274f646600 - Анастасія Мироненко
Як захистити дерева в саду від птахів — незвичайний, але дієвий лайфхак
Чотири маленькі пташки на гілці дерева. Фото: Pinterest
90ea447c-71b2-4cef-bf87-32274f646600 - Анастасія Мироненко

Справжні дачники знають, що для саду однією з найбільших проблем є птахи, які здатні буквально знищувати різні ягоди і фрукти на плодових деревах. Тому варто знати один дуже незвичайний, але точно дієвий лайфхак, який допоможе боротися з птахами в саду.

Про це розповідає Express.

Читайте також:

Для птахів плодові дерева — немов справжній наркотик, адже вони полюбляють сісти на них і поїсти смачних ягід. Через це багато дачників шукають безліч різних варіантів, щоб позбутися птахів і тим самим захистити дерева з ягодами і фруктами.

Та існує один дуже незвичайний, але ефективний лайфхак, який допоможе вам у цьому. Отже, беріть ручку і блокнот і записуйте, що потрібно придбати, щоб врятувати свій врожай у саду і надовго забути про надокучливих птахів, які їдять плоди.

Маленький воробей, сидящий на дереве
Маленький горобець, що сидить на дереві. Фото: Pinterest

Лайфхак, який допоможе врятувати дерева від птахів

Досвідчені садівники рекомендують розмістити на своїй ділянці в липні звичайні компакт-диски, які захистять фрукти і овочі від надокучливих птахів. І хоча існує поширена думка стосовно того, що птахи люблять блискучі речі, в цьому випадку все навпаки. 

Річ у тому, що птахи навіть не будуть наближатися до дисків, оскільки бояться світла, який відбивається від них на сонці. Тому розміщення таких дисків на своїй дачі допоможе вам захистити врожай і потім насолоджуватися смачними плодами.

Компакт-диск, отпугивающий птиц от сада
Компакт-диск, який відлякує птахів від саду. Фото: Express

Як правильно розміщувати диски

Спочатку експерти радять вішати компакт-диски у довільному порядку, але за деяких умов. Робити це потрібно так, щоб навіть найменший вітер обертав ці диски і ловив промені від сонця, щоб від дисків відбивалося світло, яке буде лякати птахів.

До того ж інколи варто змінювати порядок розташування таких дисків навколо саду, щоб птахи не звикали до них. Таким чином, птахи одразу ж відреагують на диски.

Диск в саду для отпугивания птиц
Диск у саду для відлякування птахів. Фото: Express

До речі, так можна вирощувати не тільки плодові дерева в саду, а й різні культури на городі. Наприклад, можна сміливо вирощувати під дисками, не боячись птахів, такі культури, як:

  • Малина
  • Помідори
  • Полуниця

Нагадаємо, ми писали про те, як можна ефективно захистити черешню з вишнею в саду від шпаків. 

Раніше ми розповідали про те, як можна врятувати грушеве дерево від іржі. 

Також ми повідомляли про те, як захистити плодові дерева в саду від жуків-короїдів.

птиці дерева лайфхаки сад

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

23 червня 2024

01:45 Що робити, якщо у ТЦК відмовляються приймати документ із "Резерв+" — пояснення Міноборони