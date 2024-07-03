Як захистити дерева в саду від птахів — незвичайний, але дієвий лайфхак

Чотири маленькі пташки на гілці дерева. Фото: Pinterest

Справжні дачники знають, що для саду однією з найбільших проблем є птахи, які здатні буквально знищувати різні ягоди і фрукти на плодових деревах. Тому варто знати один дуже незвичайний, але точно дієвий лайфхак, який допоможе боротися з птахами в саду.

Про це розповідає Express.

Читайте також:

Для птахів плодові дерева — немов справжній наркотик, адже вони полюбляють сісти на них і поїсти смачних ягід. Через це багато дачників шукають безліч різних варіантів, щоб позбутися птахів і тим самим захистити дерева з ягодами і фруктами.

Та існує один дуже незвичайний, але ефективний лайфхак, який допоможе вам у цьому. Отже, беріть ручку і блокнот і записуйте, що потрібно придбати, щоб врятувати свій врожай у саду і надовго забути про надокучливих птахів, які їдять плоди.

Маленький горобець, що сидить на дереві. Фото: Pinterest

Лайфхак, який допоможе врятувати дерева від птахів

Досвідчені садівники рекомендують розмістити на своїй ділянці в липні звичайні компакт-диски, які захистять фрукти і овочі від надокучливих птахів. І хоча існує поширена думка стосовно того, що птахи люблять блискучі речі, в цьому випадку все навпаки.

Річ у тому, що птахи навіть не будуть наближатися до дисків, оскільки бояться світла, який відбивається від них на сонці. Тому розміщення таких дисків на своїй дачі допоможе вам захистити врожай і потім насолоджуватися смачними плодами.

Компакт-диск, який відлякує птахів від саду. Фото: Express

Як правильно розміщувати диски

Спочатку експерти радять вішати компакт-диски у довільному порядку, але за деяких умов. Робити це потрібно так, щоб навіть найменший вітер обертав ці диски і ловив промені від сонця, щоб від дисків відбивалося світло, яке буде лякати птахів.

До того ж інколи варто змінювати порядок розташування таких дисків навколо саду, щоб птахи не звикали до них. Таким чином, птахи одразу ж відреагують на диски.

Диск у саду для відлякування птахів. Фото: Express

До речі, так можна вирощувати не тільки плодові дерева в саду, а й різні культури на городі. Наприклад, можна сміливо вирощувати під дисками, не боячись птахів, такі культури, як:

Малина

Помідори

Полуниця

Нагадаємо, ми писали про те, як можна ефективно захистити черешню з вишнею в саду від шпаків.

Раніше ми розповідали про те, як можна врятувати грушеве дерево від іржі.

Також ми повідомляли про те, як захистити плодові дерева в саду від жуків-короїдів.